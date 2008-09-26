Basının galibi Kılıçdaroğlu

Uzman gözüyle tartışma



Düellonun sonucu: İki yaralı

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ın dün 1.5 saat süren ve televizyonlarda canlı yayımlanan Meclis'teki tartışması, basında büyük yankı uyandırdı. Gazetelerin büyük çoğunluğu Uğur Dündar'ın yönettiği tartışmanın galibi olarak Kılıçdaroğlu'nu gösterirken, yalnızca Star ve Vakit gazeteleri Fırat'ın daha ağır bastığını iddia etti. Gazetelerin önemli bir bölümü de tartışmanın ortada kaldığını ileri sürdü.Meclis'te dün yapılan tartışma gazetelere şöyle yansıdı:Türkiye not verdiTartışma gazetede manşetten verildi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun, çıkardığı belgelerle AKP'li Fırat'ı şaşırttığı ve güç durumda bıraktığı yer alan haberde, "Kılıçdaroğlu, Fırat'ın önüne MENAS'ın gümrükte kırmızı hattan çıkarılması amacıyla, adının yer aldığı 'nüfuz belgesini' koydu. MENAS'ın ortaklığından ayrıldığına dair kararın 8 ay sonra ve uyuşturucu operasyonunun basına yansıdığı gün notere götürüldüğünü belgeledi. Fırat bunlara karşılık fıkra anlattı" denildi.Gazetenin oluşturduğu 5 kişilik jüri de, tartışmanın galibinin CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.Çok şey öğrendikGazete manşetten verdiği haberde, yorum yapmadan konuşulanları yazdı. Tartışmadan, kamuoyunun şimdiye kadar bilmediği pek çok şeyin öğrenildiğini belirtti. Tartışmanın sonucunda demokrasinin kazandığını vurgulayan gazete, Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkardığı ve belgelerle desteklediği yeni iddialara özellikle dikkat çekti. Bu iddialardan Fırat'ın, ortağı olduğu şirketin ihracatta çifte fatura kestiğine yönelik suçlamaya yanıt veremediği belirtildi.İki yeni suçlamaDokuz sütuna manşetten verilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun, Fırat'ın eski şirketi hakkında iki hayali ihracat dosyası daha açıkladığını yazdı. Tartışmanın genel hatlarının yorum yapılmadan verildiği haberde, eroin kaçakçılığıyla ilgili tartışmada Fırat'ın Vatan gazetesini haksız yere suçladığı da yer aldı.Neler varmış nelerDokuz sütuna manşetten verilen haberde, tartışmanın kesin galibinin CHP'li KIlıçdaroğlu olduğu belirtildi.Dengir beyin zor günüFırat'ın, Kılıçdaroğlu'nun yeni belgeleri karşısında terlediğini vurgulayan gazete, MENAS'ın gümrükten rahat geçişini isteyen belgede Fırat'ın adının olmasını da büyük sürpriz diye niteledi. Kılıçdaroğlu'nun üç yeni belge çıkardığı belirtilen haberde, Fırat'ın çifte fatura olayını normal karşılamasına dikkat çekildi. Haberde, Fırat'ın üç büyük gaf yaptığı da şöyle anlatıldı:"1- Fırat, eroinle yakalanan TIR şoförünün Liceli olduğunu öne çıkardı. Bu sözlere Liceliler tepki gösterdi.2- Kılıçdaroğlu'nun, 'MENAS Ukrayna ve Rusya'ya yapılan ihracatta çift fatura kullanıyor. Bunu Fırat da söyledi. Çift fatura olayında bakan Unakıtan ne düşünüyor acaba?' sözlerine Fırat yanıt veremedi.3- Fırat, Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yıllardaki iddiaları gündeme getirdiğini anlatmak için argo bir fıkraya başvurdu. Fırat ayrıca, tartışma sırasında CHP'den aday adayı olan müfettişten 'sizin tosun' diye söz etti.Fırat yanıt veremediDokuz sütuna verilen manşet haberde, Kılıçdaroğlu'nun, Fırat'ın ortağı olduğu MENAS şirketinin hayali ihracat yaptığını Danıştay belgesiyle ortaya koyduğu vurgulandı.İşte özlenen üslup ve tabloManşetten verilen haberde, 'Baron ve müfteri ithamları sonrası kavga beklenirken, milyonlar medeni ve sağduyulu bir tartışmaya tanık oldu" denildi. Kazananları 'seviye' ve 'tartışma üslubu' olarak açıklayan gazete, tartışmayı psikiyatrist Prof. Arif Verimli'ye de yorumlattı. Verimli, tartışmanın 1-1 berabere bittiğini ileri sürdü.Dosya fiyaskosuManşetten verilen haberde, tartışmanın galibinin Fırat olduğu ima edildi. Manşette, AKP'li Fırat'ın, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun hayali ihracat ve eroin kaçakçılığı iddialarını yargı kararlarıyla çürüttüğü ileri sürüldü. Haberdeki ara başlıklarda da Fırat'ı öne çıkaran ve destekleyen sözler verildi.Seviyeli tartıştılar, Meclis'in itibarı zedelenmediDiğer gazetelerin aksine tartışmayı manşete çekmeyen, yalnızca birinci sayfadan görmekle yetinen gazete, tarafların seviyeli tartıştığını ve birbirlerini ikna edemediklerini yazdı. Gazeteye göre tartışma ortada kaldı.Dündar'a yaradıGazetedeki habere göre, iki siyasetçi, birbirlerini de, halkı da ikna edemedi. Tartışmanın tek galibi olarak Uğur Dündar'ı gösteren gazete, haberinde pek çok iddiayı görmezden geldi, haberi mümkün olduğunca kısa verdi.Kılıçdaroğlu 'müfteri' damgasını silemediGazete, birinci sayfadan verdiği haberinde, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kanıtlayamadığını ileri sürdü. Haberde, Fırat'ın savunması karşısında Kılıçdaroğlu'nun 'yüzünün mosmor' olduğunu yazıldı.Üslup kazandıGazete, 'Tarihi düellonun galibi üsluptu' diye yazdı. Tartışmanın centilmence geçtiği belirtilen haberde, galip tarafın Uğur Dündar olduğu vurgulandı.Tencere dibin karaGazete, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Fırat'ın tatmin edici yanıtlar veremediğini yazdı.İlk maçta nakavt yokManşetten verilen haberde özetle, 'Kılıçdaroğlu, Fırat'ı çalışmadığı yerden sorduğu sorularla terletti ama, nakavt edemedi. Fırat ise son rauntta toparlandı ama, düşüremedi' denildi. Kılıçdaroğlu'nun hamleleriyle daha ağır bastığı ima edilen haberde, Fırat'ın, MENAS şirketine yurtdışına çıkışta kolaylık isteyen ve kendisinin de adının bulunduğu belgede suskun kaldığı yazıldı. Ancak sonuçta tartışmanın kesin galibinin olmadığı vurgulandı.Belge savaşıGazete tartışmanın ortada geçtiğini belirtirken, yazar Hakan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun az farkla önde olduğunu söyledi.Kozlarını paylaştılarGazeteye göre, tartışmanın galibi yok.Dengir nakavt!Dokuz sütuna manşetten verilen haberde, 'Kılıçdaroğlu, Fırat hakkındaki bazı iddiaları doğrulayan, bazıları için de ciddi şüpheler yaratan şok belgeler ortaya kondu' denildi. Fırat'ın iddialara yanıt vermekte zorlandığına dikkat çekilen haberde, tartışmanın kesin galibinin Kılıçdaroğlu olduğu belirtildi.Kılıç yarasıManşetten verilen haberde, tartışmanın galibi olarak Kılıçdaroğlu gösterildi. Haberde, Kılıçdaroğlu'nun hayali ihracat ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili çıkardığı yeni belgelere Fırat'ın yanıt veremediği ve 1.5 saat boyunca savunma pozisyonunda kaldığı yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun siyasette yıldızının parladığı vurgulandı.Kılıçdaroğlu terlettiGazete, Fırat'ın, hakkındaki iddiaları yanıtlamakta zorlandığını yazdı.Terleten sorularHaberde, Kılıçdaroğlu'nun daha ağır bastığı, Fırat'ın iddialara ikna edici yınatlar veremediği ileri sürüldü.Kılıçdaroğlu Fırat'ı ahlakla vurduGazetenin haberine göre, asıl vurguyu iktidar ve ahlak ilişkisi üzerine yapan Kılıçdaroğlu' tartışmada daha ağır basan isim oldu.