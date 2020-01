Sabah 'Türk düşmanı' dedi, Yunan futbolcu 'saçmalık' diyerek yanıtladı

Trabzonspor'un gündeminde olan Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, Sabah gazetesinde kendisiyle ilgili yapılan "Türk düşmanı" haberini Twitter'dan tepki göstererek yalanladı.

Mitroglou, “Bu saçmalık. Türkiye’deki yakın arkadaşlarım haber verdi. Tabi ki, bu saçmalık. Böyle bir şeyi asla söylemedim" dedi.

Yunan futbolcu Kostas Mitroglou'nun Trabzonspor'a transferinin gündeme gelmesi üzerine “Mitroglou Türk düşmanı çıktı!" başlığıyla bir haber yayınlayan Sabah.com.tr'yi eleştiren 5harfliler.com'daki Karı Kuvvetleri rumuzlu yazar, Mitroglou'nun haberi "saçmalık" diyerek yalanladığını belirterek, İsrailli futbolcu Haim Revivo'ya ait olduğu öne sürülen "Türk gazetelerindeki tek doğru şey tarihtir" sözlerini hatırlattı.

'Karı Kuvvetleri' rumuzlu yazarın 5harfliler.com'da dün (07.08.2014) yayınlanan yazısı şöyle:

Etnen dırnah gibi, günahı ve sevabıyla (aradığınız sevaba ulaşılamadı) birbirine bağlı, birbirini devinimli süreçler içinde yeniden üreten (şaka ya şaka bu öyle bir yazı değil), bir şekilde birbirini daha da canavarlaştıran bu üç alan, dün Sabah gazetesinin sıfırdan haber yaratılmasından, olmayan bir şeyin itinayla bezenmesinden hiç gocunmaması sonucu Yunan futbolcu Kostas Mitroglou’nun capslocklara basarak “haberi” Twitter’dan yalanlamasıyla bir araya geldi.

http://t.co/USTx1kCrWO This is rubbish!My close friends in Turkey informed me about it. Of course, IT'S RUBBISH! I NEVER said suchs things!

“Bu saçmalık. Türkiye’deki yakın arkadaşlarım haber verdi. Tabi ki, BU SAÇMALIK. Böyle bir şeyi ASLA söylemedim!” Yani Oha diyor, Çüş diyor.

Burada saat sabah 8, henüz hayata kendisinden soğuyacak kadar maruz kalmadım, o yüzden Sabah haberine beraberce bakmayı teklif ediyorum.

Haberin Twitter’daki önizlemede verilen başlığı “Mitroglou Türk düşmanı çıktı!”. Tıklayınca çıkan başlık “Mitroglou Türk düşmanı” iddiası!” Biliyorsunuz bir şeyin iddia edilmesiyle gerçek olması normalde de aynı şey ama, bu haberdeki iddia da maalesef aslında yok. Varlığın tersi gibi yani. Kendi uydurduğun bir yalanın sonuna ünlem koyup bilmemkaç yüz bin insanın okuması için evrene salmak nasıl bir ahlak ve sorumluluk seviyesinin neticesi olabiliyor hep merak ediyorum. Neyse yolumuz uzun, başlık altına geçelim: “Bordo-mavili formayı giymesi an meselesi olan Mitroglou’nun geçtiğimiz sezon yaptığı bir açıklama Türk taraftarları çıldırtacak cinsten.”

ÇILDIRMAYA hazır mısınız? Çok bahane lazımmış gibi. Metnin kısa versiyonu aşağıda, parantezler benim.

< Sabah > Geçtiğimiz sezon Olympiakos forması giyen Mitroglou, Anderlecht maçında attığı 2. ve 3. gol sonrası, adet haline getirdiği “Silah tutan adam” şeklindeki gol sevinciyle taraftarları selamlamış, bu hareketi nedeniyle büyük tepki toplamıştı (Kimden büyük tepki toplamış acaba? Silah işareti yaptı diye futbol taraftarlarından tepki çektiğini hayal etmekte aşırı zorlandım.) Şiddete özendirici hareketleri kesin bir dille yasaklayan FIFA da Mitroglou’nu eleştiri bombardımanına tutmuştu (LÖL, FIFA bombardımana tutmuş ama UEFA’nın maç galerisinde o hareketi yaptığı fotoğraf var. FIFA’nın “eleştiri bombadırmanıyla” ilgili google bilgi vermiyor, Mitroglou’nun sevinme şeklinden dolayı Yunan liginde aldığı 1 sarı kart var. Bu arada “büyük tepki” toplayan adamın Yunanistan’daki lakaplarından biri Pistolero).

Maçtan bir gün sonra Yunan kanalı Blue Sky TV’ye (kaynak göstererek yalan söylemek) bir demeç veren Mitroglou, olay yaratan gol sevinciyle ilgili kısa bir açıklama yaptı. Muhabirin ‘‘Neden gol attığında silahıyla ateş eden bir adam taklidi yapıyorsun?” sorusuna gülerek (detaylardaki inceliğe saygı duyacaksınız!) cevap veren golcü oyuncu; “Karşımda bir Türk varmış gibi hayal ediyorum” şeklindeki sözleriyle herkesi şaşkına çevirmişti (şaşkına çevrileceğiniz yerler boldlu bu arada).

Ekonomik kriz ve ikili ilişkilerin bozulmaması açısından Yunan basını bu haberi fazla dillendirmeden gündemi değiştirmişti. (Ama işte yeterince değiştirememiş zira Sabah’ın bu haberi aldığı Ülkehaber’den kaçmaz. Pulitzer bu taraflarda da verilse keşke.) Dolayısıyla Türk basınının da bu konu üzerinde fazla durmaması sağlanmıştı. Ancak şimdi Mitroglou’nun Trabzonspor’a transferi sonrası yeniden alevlenecek (“çünkü biz bunu ÇILDIRACAKSINIZ diye haber yapıyoruz”) bu konu hakkında Trabzonspor taraftarının tutumunun ne olacağı merak konusu (ÇILDIRACAKLAR tabi ki?). < / Sabah >

Ama artık devir değişti ve twitter diye bir şey var. Yukarıda gördüğümüz yalanlamanın ardından, Sabah bu haberin altına “Mitroglou Türk Düşmanı iddiasına twitter’dan yanıt verdi – tıklayın” diye bir şey eklemiş. Tıklayınca çıkan haberin başlık altı şöyle diyor: “Trabzonspor ile ismi anılan (dünkü haberde “formayı giymesi an meselesiydi” ama neyse şimdi konumuz o değil) Yunan futbolcu Kostas Mitroglou, basında hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.” Basında çıkmış arkadaşlar, yoksa kendi gazeteleriyle bir ilgisi yok. Onlar da basından duyup şeyapmışlar.

< Sabah > Mitroglou’nun “Neden gol attığında silahla ateş eden adam taklidi” yapıyorsun sorusuna; “Karşımda bir Türk varmış gibi hayal ediyorum” diyerek cevap verdiği iddia edilmişti. (Yoo, iddia filan edilmemişti, “açıklama yaptı” denerek, kaynak gösterilerek kesinlikle olmuş bir olay gibi siz yazmıştınız) < /Sabah >

Medya ve futbol kısmını geride bırakıp twitter ve futbol kısmına gelelim, şüphesiz ki orada bize vadedilmiş ilginçlikler var. Öncelikle, Trabzon taraftarının çıldırmak için size ihtiyacı yok:

Ayrıca aşağıdaki derlemeye bakılırsa Mitroglou’ya duyulan hasret ve arzuya ket vurmak için medyanın çok daha sağlam malzemeyle gelmesi gerekecek.

@kmitroglou are you coming Kostas ? Please say something. All the Trabzonspor fans are waiting just a word from you. Please dude...