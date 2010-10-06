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Yaşam

Başını örtenler artıyor

Demokrasinin düşünülmediği zamanlarda bile, eşitlik ve güvenliği temsil eden bazı meslek sahiplerinin, inançlarının simgelerini taşımalarından kaçınılmı#

06 Ekim 2010 03:00

T24 - Demokrasinin düşünülmediği zamanlarda bile, eşitlik ve güvenliği temsil eden bazı meslek sahiplerinin, inançlarının simgelerini taşımalarından kaçınılmıştır. Hakimlerin peruk takması, polis ve askerin üniforma giymeleri bu nedenledir.


Üniversite öğrencilerinin ileride mesleklerini icrasında “inançlarının gereğini”, sınır ve ölçü tanımadan, uygulamalarının sakıncası ortadadır. Önce bunu konuşmalı ve çözümlemeliyiz.


İkinci konumuz, üniversitede “mahalle baskısının” nasıl önleneceğidir. Yüksek öğretim kurumları yöneticilerinin düşünmeleri gereken budur. Bugün, kadınlarının yüzde yetmişi örtünen bir toplumun kızlarına, okula örtünmeden gelmelerini yasa kurallarını ileri sürerek söylemişiz. Bu serbest bırakıldığında mahalle baskısının sonucu ne olacaktır? Çevre baskısıyla bütün yüksek öğretim gençliğinin başını örtmesi durumunda, demokrasiyi yaşatıp yaşatamayacağımızda tereddütler vardır.


Elimde son sekiz yılda yaptığımız üç araştırma sonucu var. Ülkemizde başını örten insan sayısı artmaktadır. 2003’te başını örten kadınların sayısı 14,6 milyondan, 17,9 milyona çıkmıştır. Bu artış nüfus artış hızından az da olsa fazladır.   



(Tarhan Erdem - Radikal - 5 Ekim 2010)

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