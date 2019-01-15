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Başını demir parmaklıklara sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA'da oyun oynadığı sırada başı demir parmaklıklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

15 Ocak 2019 12:26

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA\'da oyun oynadığı sırada başı demir parmaklıklara sıkışan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova\'nın Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yağmur Sokak\'taki kuaförün bahçesinde oynayan 5 yaşındaki çocuk, başını demir parmaklıklara sıkıştırdı. Annesi ve çevredekiler çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramadı. İhbar üzerine Çiftlikköy İlçe İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

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