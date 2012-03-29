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Yaşam

'Başını aç' baskısı cezasız kalmadı

İzmir'de geçen yıl genel seçimden bir gün önce CHP'li Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda bulunan S.Ş. adlı kadın, Tuğçe Sökmen'e başörtülü olduğu için sözlü tacizde bulunmuştu

29 Mart 2012 17:14

 

Başörtülü olduğu için sözlü saldırıya uğrayan Tuğçe Sökmen'in yargıya taşıdığı 'mahalle baskısı' davası sonuçlandı.
 
Özdemir Özkan'ın Zaman gazetesinde yer alan haberine göre; İzmir'de geçen yıl genel seçimden bir gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda bulunan S.Ş. isimli kadın, yolda yürüyen başörtülü Tuğçe Sökmen'e, "Başını açacaksın. Aç, aç!" diye bağırmış, çevredeki insanların bakışlarından rahatsız olan Sökmen, hakareti yargıya taşımıştı. Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçlamasıyla Karşıyaka 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Üniversite mezunu olduğu öğrenilen S.Ş., 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
 
İzmir'de geçen yıl genel seçimden bir gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda bulunan S.Ş. adlı kadın, Tuğçe Sökmen'e başörtülü olduğu için sözlü tacizde bulunmuştu. Kendisine yapılan mahalle baskısını yargıya taşıyan Sökmen, mahkeme tarafından haklı bulundu. S.Ş., 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 
11 Haziran 2011 tarihinde yaşanan olayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu Karşıyaka ilçesinde seçim turu yaptığı sırada annesiyle birlikte vapurdan inip minibüs duraklarına doğru yürüyen Sökmen'e, CHP seçim otobüsünün arkasındaki kalabalıkta bulunan S.Ş., sözlü saldırıda bulundu. S.Ş. isimli kadın, Sökmen'e, "Başını açacaksın. Aç, aç!" diye bağırdı. Kendisine yapılan harekete hiçbir karşılık vermeyen Sökmen'e aynı kadın, bir iki adım gittikten sonra geriye dönüp, "Aç, aç, aç!" diye bağırmayı sürdürdü. Yaşadığı mahalle baskısı karşısında şok yaşayan Sökmen, skandal olayı yargıya taşıyarak 41 yaşındaki S.Ş.'den şikâyetçi oldu. Hiç tanımadığı bir kişinin, başörtülü olduğu için kendisine bağırmasından manevi olarak çok etkilendiğini ifade eden Sökmen'in "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla Karşıya 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı.
 
Hemcinsine sözlü saldırıda bulunan S.Ş. isimli kadın, 6 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Kararı değerlendiren Tuğçe Sökmen, "Başörtüm sebebiyle faşizan CHP zihniyetli insanlar tarafından uğradığım saldırı sonucunda açmış olduğum davayı kazandım. Bilinmeli ki bu tür mahalle baskılarına, Türk adaleti gerekli cezayı verecektir. Zulüm ile âbad olunmaz." dedi. Aynı şekilde saldırı ve tacizle tekrar karşılaşması durumunda yine hukuki yollardan bütün haklarını aramaya devam edeceğini kaydeden Sökmen, mahalle baskısıyla karşılaşanlara Türk adaletine güvenerek haklarını yargı yoluyla aramaları tavsiyesinde bulundu. 

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