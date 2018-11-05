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Başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesinde oturan Sedat Kartal (35) arkadaşları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

05 Kasım 2018 23:59

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Alanya ilçesinde oturan Sedat Kartal (35) arkadaşları tarafından evde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.
Mahmutlar Mahallesi’nde oturan Sedat Kartal’dan haber alamayan arkadaşları saat 16.30 sıralarında evine gitti. Kapıyı açıp eve giren arkadaşları Sedat Kartal’ı başından tabancayla vurulmuş halde kan içinde yatarken buldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sedat Kartal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinden sonra Sedat Kartal’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yanında tabanca da bulunan Sedat Kartal’ın intihar etmiş olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başladı.

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