Basında çıkan haberleri görünce, dolandırıldıklarını anladılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, 3 gün önce marketlerde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakılan 3 kadın, basında çıkan haberlerden dolandırıldıklarını fark eden 3 market sahibinin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alındı. Bir marketteki dolandırıcılık olayı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Aktaş Mahallesi\'nde cumartesi günü, bir markete giren Z.M., D.M. ve E.Z. isimli kadınlar, aldıkları ürünlere ödeme yapıp, para üstü aldıkları sırada tırnakçılık yöntemiyle hem para üstünü hem de kendi verdikleri parayı aldı. Durumu sonradan fark eden kasiyer, polise haber verdi. Marketin kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kadını pazar günü de Sağlık Mahallesi\'nde bir markette aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kadınlar, pazartesi günü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basında çıkan haberleri gören 3 market sahibi daha aynı kadınların kendi marketlerine de geldiğini fark etti. Market görevlileri kamera kayıtlarını incelediklerinde aynı yöntemle dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu. Z.M.,D.M. ve E.Z. yeniden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadınlar, yanlarındaki çocuklarıyla birlikte yeniden adliyeye sevk edildi.

TIRNAKÇILIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Tırnakçılık anına ilişkin bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dolandırıcı kadınlardan birisi alışveriş yaptıktan sonra kasiyere 200 lira verdi. Görüntülerde, kasiyerin ürünlerin bedelini aldıktan sonra paranın üstünü dolandırıcı kadına iade ettiği, bu sırada kadınlardan birinin daha geldiği görüldü. Gelen kadın, kasiyeri oyalarken, diğer kadın, aldığı para üstününün içinde bulunan 100 lirayı el çabukluğu ile cüzdanının altına saklayıp, ardından para üstünü 100 lira eksik olarak kasiyere uzattığı, verdiği 200 lirayı istediği ve ödemeyi kasaya gelen ikinci kadının yapacağını söylediği de görüntülere yansıdı.

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