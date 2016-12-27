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Yaşam

Başına taşla vurulan kağıt toplayıcısı öldü

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

27 Aralık 2016 18:11

Edirne’nin Keşan ilçesinde 24 yaşındaki kağıt toplayıcısı Emrah Katrancı, tartıştığı bir kişi tarafından başına taşla vurularak ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Edirne Keşan'da 24 yaşındaki kağıt toplayıcı Emrah Katrancı tartıştığı Onur Demirhan tarafından başına parke taşıyla vurularak ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede öldü. Olay, geçen 19 Aralık’ta, Büyük Cami Mahallesi Gürler Sokak'ta meydana geldi. Geçimini karton toplayarak kazanan Emrah Katrancı, Gürler Sokak'ta karşılaştığı 30 yaşındaki Onur Demirhan ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demirhan, Katrancı’nın başına yerde bulduğu parke taşı ile vurdu.

Ağır yaralanan Katrancı, Keşan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Onur Demirhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Katrancı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katrancı’nın cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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