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Başına miğferle vurulan asker için Adli Tıp raporu hazırlandı

"Kılıç'ın kafasının sol yanına sert bir darbe aldığı anlamına geliyor"

09 Ocak 2018 11:37

Nöbette annesiyle telefonda konuştuğu için başçavuşun kafasına vurması sonucu ölen er Gökhan Kılıç’la ilgili Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Rapora göre Kılıç, başına aldığı sert darbe sonucu öldü. Şüpheli başçavuş, “Kompoziti (miğfer) yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” demişti.

Hürriyet'ten ismail Saymaz'ın haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Taburu’nda vatani görevini yaparken nöbet sırasında cep telefonuyla konuştuğu için Başçavuş Osman Hancı tarafından kafasına miğferle vurulan er Gökhan Kılıç’ın (20) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’nun mütalaası açıklandı.

Künt kafa travması

Adli Tıp Kurumu 1’inci İhtisas Kurulu’nun 22 Aralık 2017 tarihinde hazırladığı mütalaada, “Er Kılıç’ın ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu gelişen akciğer enfeksiyonundan kaynaklandığı” belirtildi. Bu tespit, Kılıç’ın kafasının sol yanına sert bir darbe aldığı anlamına geliyor. Ayrıca Kılıç’ta, tedavi sırasında kullanılan ilaç etken maddeleri dışında bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi.

Kılıç Ailesi’nin avukatı Mustafa Göktürk Karaca, “Sanık, Kılıç’ın düştüğünü iddia ediyordu. Bu raporla birlikte cisimden kaynaklandığı netleşti. Artık davanın açılmasını bekliyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Er Gökhan Kılıç, iddiaya göre, 7 Ekim 2017 tarihinde saat 18.30’da nöbette annesiyle telefonda görüşürken Başçavuş Osman Hancı’ya yakalanmış, Hancı miğferiyle Kılıç’ın kafasına vurmuştu. Komaya giren Kılıç, 29 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Hancı ifadesinde, “Silahına asılı kompozit başlığını elime almadan, yanından ittirerek sol kulağının üstüne dokundurdum. Kompoziti yerinden çıkarmadan başına doğru sürttüm” demişti. Hancı’nın avukatları ise er Gökhan Kılıç’ın nöbet arkadaşıyla karşılıklı nar atıp şakalaştıklarını iddia ederek, “Atılan narlardan kafasına isabet etmiş olabileceği şüphesi doğmaktadır” diye savunma yapmıştı.

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