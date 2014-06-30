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Yaşam

Başına hoparlör düşen 3 yaşındaki çocuk komada

Bodrum'a tatile gelen İngiliz ailenin çocuğunun başına şezlongda uyuduğu sırada hoparlör düştü

30 Haziran 2014 08:24

Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde tattilerini geçiren Rosie ve Mitchell Burch çiftinin oğulları 3 yaşındaki Stanley Burch’ün başına, 17 gün önce şezlongda uyuduğu sırada 8 metre yükseklikten hoparlör düştü. İlçedeki özel bir hastanede ameliyat edilen İngiliz çocuk, birkaç gün sonra ambulans uçakla İngiltere’ye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak olduğu belirtilen çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Aile ise otele dava açacağını açıkladı.

İngiliz Rosie ve Mitchell Burch çifti, biri erkek diğeri kız 2 çocuklarıyla birlikte, Bodrum’un Kadıkalesi Mevkii’ndeki 5 yıldızlı bir otele 2 haftalık tatil için yerleşti. Geçen 12 Haziran’da Stanley Burch, güneşlenmek için havuz başındaki şezlonga uzandı. Uyuyan Stanley Burch’un başına, ikinci katın duvarına sabitlenmiş olan, 8 metre yükseklikten, 6 kilogram ağırlığındaki hoparlör düştü. Ağır yaralanan Stanley Burch, ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Kafatasında çatlak ve beyin kanaması tespit edilen Stanley Burch, ameliyata alındı. 10 gün yoğun bakımda kalan 3 yaşındaki Stanley Burch, durumu iyiye gidince ambulans uçak ile İngiltere’deki bir hastaneye sevk edildi. Stanley Burch’ün tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İngilizler’in dünyaca ünlü haber sitesi www.kentonline.co.uk ve www.travel.aol.co.uk’ta haberi sitesinden duyurdu. Haber sitelerine konuşan baba Stanley Burch, "Büyük bir şok içerisindeyiz. İlk olarak oğlumun tamamen iyileşmesini ve beyninde hasar oluşmadan tedavi sürecini atlatmayı bekliyoruz. Ardından bu konuda ihmali olduğunu düşündüğümüz otele dava açacağız" dedi. 

Otel yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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