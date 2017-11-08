Başına beton pompası düşen inşaat işçisi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da inşaat işçisi 28 yaşındaki Kadir Kartal, beton atma çalışması sırasında başına demir beton pompasının düşmesi sonucu öldü.
Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Feza Sokak\'ta bulunan apartman inşaatının temel atma çalışması sırasında meydana geldi. Temel betonu atılırken, beton dökme hortumuna bağlı demir pompa, Kadir Kartal\'ın kafasına düştü. Ağır yaralanan Kartal, çağrılan ambulansla Kartamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2 çocuk babası Kadir Kartal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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