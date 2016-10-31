Basın Yayın Genel Müdürlüğü: Hasan Cemal ve Doğan Akın'ın basın kartları, yenileme başvurusu yapmadıkları için otomatik olarak iptale alınmış

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden T24 yazarı Hasan Cemal ile T24'ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın sürekli basın kartlarının iptal edilmesiyle ilgili olarak "Hasan Cemal ve Doğan Akın’ın durumları incelendiğinde anılan tarihler arasında genel kart değişimine yönelik kart yenileme başvurusu yapmadıkları ve bu nedenle 20/06/2016 tarihi itibariyle kartlarının sistem tarafından otomatik olarak pasife alındığı/iptal edildiği görülmüştür" dendi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden T24'e gönderilen açıklamada, Cemal ve Akın'ın "sürekli basın kartı taşıma hakları bulunduğu, başvuru yapmaları durumunda kartlarını geri alabilecekleri" belirtildi.

T24'e gönderilen açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılı içerisinde genel kart değişimine karar verilmiş, 10/11/2015-15/01/2016 tarihleri arasında buna yönelik başvurular alınmış ve gelen başvurular Basın Kartı yönetmeliğine uygunluk yönünden incelendikten sonra durumu uygun olanların basın kartları düzenlenerek Mayıs-Haziran 2016 döneminde dağıtımı yapılmıştır. Eski basın kartları ise 20/06/2016 tarihi itibariyle sistem tarafından otomatik olarak pasife alınmış/iptal edilmiştir. Bu bağlamda, Hasan Kaya Cemal ve Ahmet Doğan Akın’ın durumları incelendiğinde anılan tarihler arasında genel kart değişimine yönelik kart yenileme başvurusu yapmadıkları ve bu nedenle 20/06/2016 tarihi itibariyle kartlarının sistem tarafından otomatik olarak pasife alındığı/iptal edildiği görülmüştür.

Adı geçenlerin, bu elektronik postamız tarihi itibariyle, sürekli nitelikte basın kartı taşıma hakları bulunmaktadır. Kartlarını alabilmeleri için Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden 'Mesleğe Geri Dönenler İçin Basın Kartı Başvurusu' ekranından başvuru yapmaları, başvuru yaparken kurum olarak 'Sürekli Basın Kartı', unvan olarak 'Gazeteci/Journalist' seçeneklerini seçmeleri gerekmektedir."

Basın Kartı Yönetmeliği ne diyor?

Geçen yıl ağustos ayında değiştirildikten sonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından iptal talebiyle idari yargıda dava edilen Basın Kartı Yönetmeliği'nin 25. maddesine göre sürekli basın kartları, ancak "basın meslek onurunu zedeleyecek iş, davranış veya alışkanlık sahibi olmak; kamu hizmetlerinden yasaklanmak; şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikap, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları" söz konusu olduğunda Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Basın Kartı Komisyon'nun kararı ve genel müdürün onayıyla iptal edilebiliyor.

Yönetmeliğin 40. maddesinde ise "Göreve bağlı olarak düzenlenen basın kartlarının azami geçerlilik süresi üç yıldır" hükmü yer alıyor ve bu sürenin sonunda mesleğe devam bildirimi halinde basın kartının yenileneceği belirtiliyor.

TGC Başkanı: Sürekli basın kartı süresizdir

Basın Kartı Yönetmeliği'nin 4. maddesinde "ömür boyu verilen basın kartı" olarak tarif edilen sürekli basın kartı iptallerini eleştiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, T24'e yaptığı açıklamada, sürekli basın kartları için süre öngrülemeyeceğini belirterek, "Adı üzerinde, sürekli basın kartı süresizdir" dedi.

2015 yılına kadar yaptığı Basın Kartı Komisyonu Başkanlığı'nı, Ağustos 2015'teki yönetmelik değişikliğini protesto ederek bıraktığını vurgulayan Olcayto, Hasan Cemal ve Doğan Akın'ın sürekli basın kartı iptalinin "3 yıllık genel geçerlilik süresi" gibi bir gerekçeyle iptal edilmiş olabileceği ihtimaline karşılık "Ancak bu değişikliğin üzerinden üç yıl geçmedi" yorumunu yaptı.

Yıllarca basın mesleğine hizmet etmiş gazetecilerin çeşitli gerekçelerle yapılan basın kartı iptalleriyle mağdur edildiklerini belirten Olcayto, TGC'nin verdiği "uluslararası basın kartı"nın Türkiye dışında geçerli olduğunun altını çizdi.

Olcayto, TGC ve TGS'nin Basın Kartı Yönetmeliği değişikliklerinin iptali için atıkları davanın sürdüğünü söyledi.