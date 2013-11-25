CHP'liler basın toplantısında kadına şiddet örneği canlandırdı

CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Macide Arıkan ve CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli'nin "Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla düzenledikleri basın toplantısı sırasında yaklaşık yarım saat boyunca bir erkeğin bir kadını dövmesi ve bıçaklaması canlandırıldı.

Macide Arıkan, CHP Bursa İl Başkanlığı'ndaki açıklamasında, 1960'da Dominik Cumhuriyeti'nde katledilen ve "Kelebekler" adıyla anılan Mirabel Kardeşlerin hatırlanması amacıyla her yıl 25 Kasım'ın "Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" olarak anıldığını söyledi.

'Kadına yönelik şiddet artıyor'

Dünyanın dört bir köşesinde kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, şiddete ve savaşa karşı kadın dayanışmasını örgütlediğini belirten Arıkan, "Ne hazindir ki ülkemizde son yıllarda kadına yönelik şiddette büyük bir artış olmuş, öldürülen kadın sayısı, 2002'de 66 iken, 2012'de 165, 2013'ün ilk 10 aylık diliminde ise 168'e çıkmıştır. Evli kadınların yüzde 39'u fiziksel, yüzde 15'i cinsel şiddete ve yüzde 44'ü de duygusal istismara maruz kalmaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir kamu politikası olarak benimsediklerini ve sosyal politikalarını bu doğrultuda ele aldıklarını dile getiren Arıkan, şöyle devam etti:

"Belleğimizi diri tutmak ve bize dayatılan bunca şeyin altında ezilmemek için 'Böyle gelmiş, böyle gider' diyenlere karşı, 'Yeter artık' diyen kadınların yaşamlarını kendi yaşamlarımıza katıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadelede, sevgiyi örgütlemek amacıyla 'Kelebekler özgürdür' diyoruz."

Sena Kaleli de her türlü şiddet, hak ve hukuk ihlali, ayrımcılık ve her alandaki şiddetin, uluslararası sözleşme ihlali olduğunu savunarak, "Hiçbir ibadet, insanın insana yaptığı şiddeti cennete taşımaz" dedi.

Kadına yönelik şiddet temsili

Basın toplantısı boyunca, elinde bıçak olan Bursa İl Genel Meclisi Üyesi Selim Argın, sürekli boğazından tuttuğu CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Şahin'i temsili olarak defalarca bıçakladı. Selim Argın, kimi zaman da Ayşe Şahin'in saçını çekerek temsili olarak şiddet uyguladı.