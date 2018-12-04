"Basın sopayı adi karıya" diyen AKP'li Tokkan'a kadınlardan protesto

Trafik çevirmesi sırasında sinir krizi geçiren akademisyen Özlem Atan hakkında, "Basın sopayı adi karıya" diyerek dayak çağrısında bulunan AKP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan kadınlar tarafından protesto edildi. Kadınların eylemine özel güvenlikler müdahale etti.

CHP Belediye Meclis Üyesi avukat Banu Öztürk’ün konuşmasının ardından Üsküdarlı kadınlar açtıkları dövizlerle Tokkan’ın istifa etmesini istedi.

Saat 16.30’da Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleşen eyleme özel güvenlikler saldırdı. Eylemi yapan kadınlar adına açıklama yapan Aysun Yarar sivil insiyatif olarak kadınlarla birlikte bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Haklıyız, kadına şiddeti kabul etmiyoruz. Güvenliklerin müdahalesine rağmen Ahmet Tokkan’ı istifaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Meclis Üyesi Banu Öztürk, “ Belediye Meclisi’ndeki konuşmamızda Tokkan'ı tüm kadınlar adına kınadık belediye ile ilişkisinin kesilmesi gerektiğini belirttik. Devletin bir yetkilisinin kadınlara hakaret etmiş olması devlet kurumlarının bu konuda kararlı olmayışını gösteriyor. Kadınlar birlikte güçlüdür. Kadınların sesini kıstılar ve eylem yapan kadınlar hakkında işlem yapılacağını duyurdular. Tüm bunlara rağmen bizler korkmuyoruz” dedi.

Ahmet Tokkan, eylem sırasında kadınlardan özür diledi.