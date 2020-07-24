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Basın raporu: 17 yılda 721 gazeteci tutuklandı, 93'ü hâlâ cezaevinde

"10 binin üzerinde gazeteci bu süreçte işinden oldu"

24 Temmuz 2020 22:33

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 24 Temmuz Basın Bayramı’na özel rapor hazırladı. Rapora göre; 2002- 2019 yılları arasında 721 gazeteci tutuklandı ve halen 93 gazeteci cezaevinde bulunuyor.

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