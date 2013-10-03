Penguen nasıl star oldu, tartışıyoruz: 'Basın Özgürlüğü ve Şeffaflık' konferansı

Şeffaflık Derneği’nin düzenlediği “Basın Özgürlüğü ve Şeffaflık” konferansı, 5 Ekim cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü E4 305 salonunda düzenlenecek.

Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, “Demokrasilerin dördüncü kuvveti olarak tanımlanan medya halkın yöneticileri ve toplumsal alana dair her pratiği ve durumu izleyebilmesinin ve hesap sorabilmesinin bir aracı olarak kritik bir öneme sahip. Medyanın bu kritik rolü yerine getirebilmesi için ise özgür ve bağımsız bir yayıncılık ortamının gerekliliği kuşkusuz. Şeffaflık Derneği olarak düzenlediğimiz konferansa basın özgürlüğünü etkileyen dinamikleri, sorun alanlarını ve alternatif çözümlerin imkanlılığını tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Saat 11’de Aylin Dağsagüler’in moderatörlüğünde yapılacak “Medyanın Ekonomi Politiği” adlı 1. Oturum’da Dr. Ceren Sözeri “Medya-Devlet İlişkilerinin Tarihsel Perspektifi”ni, Yurt gazetesi yazarı Mustafa Sönmez “Medya Sahipliği- Medya Sermaye İlişkileri”ni ve T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın “Medya-Sermaye İlişkilerine Alternatif Arayışlar: T24 Örneği”ni anlatacak.

13.30’da Aslı Tunç moderatörlüğünde “Medya ve Basın Özgürlüğü” adıyla düzenlenecek 2. Oturum’da “Türkiye Siyasi Tarihinde Basın Özgürlüğü” başlığıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Alternatif Medya Bir Çözüm Alanı Yaratıyor mu?” başlığıyla yazar, akademisyen, gazeteci, radyo programcısı Ömer Madra, “Sosyal Medya Basın Özgürlüğü ve Demokratikleşme” başlığıyla T24 yazarı Aydın Engin ve “Basın Özgürlüğü ve Şeffaflık” başlığıyla Bianet yazarı Erol Önderoğlu konuşacak.

“Medya ve Etik” adıyla Itır Erhart moderatörlüğünde düzenlenecek 3. Oturum’da ise Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz “Yolsuzlukla ve Hukuksuzlukla Mücadelede Araştırmacı Gazetecilik”, Radikal gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek“Kriz Ortamında Gazetecilik Etiği-Sosyal Medyanın Etkileri”, Hürriyet gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici “Medyanın Hesapverebilirliği -Okur Temsilciliği”, iletişimbilici ve akademisyen Yasemin İnceoğlu da “Medyada Oto-Kontrol” konulu konuşmalarıyla yer alacak.