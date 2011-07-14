-BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2011 Basın Özgürlüğü Ödüllerini kazananlar belirlendi. ''Kurum'' dalında verilen ödüle, Gazetecilere Özgürlük Platformu layık görülürken, ''Kişi'' dalında verilen ödül ise gazeteciler Ercan İpekçi ile Ahmet Şık arasında paylaştırıldı. TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında dün toplanan jüri, Büyük Seçici Kurul Başkanlığına, gazeteci yazar ve önceki ödül alanlardan Altan Öymen'i, yazmanlığa ise İletişim Mezunları Derneği Başkanı Hüseyin Irmak'ı seçti. Altan Öymen, Hüseyin Irmak, Türkiye Barolar Birliği adına avukat Teoman Ergül, Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Genel Sekreter Muhittin Doğan, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) adına Genel Sekreter Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, Türkiye Yayıncılar Birliği adına Başkan Celal Metin Zeynioğlu, TGC önceki Başkanı Nail Güreli, TGC Başkan Vekili Turgay Olcayto ve TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş'ten oluşan Büyük Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 2011 Basın Özgürlüğü Ödüllerini kazananlar belirlendi. Seçiçi Kurul, TGC Basın Özgürlüğü Ödüllerini, bu yıl ''Kurum'' olarak ''Kısa sürede sonuç alıcı örgütlü mücadele yapısına ulaşması, basın özgürlüğü yönünde aktif örgütlü mücadeleye sunduğu önemli katkılar, sağladığı motivasyonlar ve sonuçlar'' açısından 94 meslek örgütünden oluşan Gazetecilere Özgürlük Platformuna verilmesini kararlaştırdı. Kurul, 2011 Basın Özgürlüğü Ödüllerini 'Kişi'' olarak da Ercan İpekçi'nin ''Basın özgürlüğü konusunda yaptığı çalışmalar, bu konudaki örgütlü mücadeleyi geliştirmeye yönelik katkıları, sürece uluslararası destekleri katmayı başarabilmesi'', Ahmet Şık'ın da ''Basın özgürlüğü yolunda tutuklu bütün gazetecileri temsilen ve meslek hayatı boyunca bu yöndeki çalışmaları da göz önüne alınarak'' şeklinde gerekçelerle paylaşmalarını uygun gördü. Ödüller, 24 Temmuz Pazar günü saat 19.30'da Dolmabahçe Sarayı Hasbahçe'de Vodafone'un desteğiyle düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Ödüller, 1989 yılından bu yana düzenli olarak veriliyor. TGC 2010 Basın Özgürlüğü Ödülleri, ''Kişi'' dalında Sedat Ergin ile hapis cezası tehdidi altında olan ve cezaevinde bulunan gazeteciler adına İrfan Aktan, İsmail Saymaz ve Vedat Kurşun'a , ''Kurum'' dalında ise Bağımsız İletişim Ağına verilmişti.