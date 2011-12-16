-Basın özgürlüğü için eylem planı istedi İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, resmi ziyaret için bulunduğu Ankara'da çeşitli bakanlıkların yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde, basın özgürlüğünün sağlanması için Terörle Mücadele Yasası, Ceza Yasası ve İnternet Yasasında değişiklikler yapılması için en kısa sürede bir eylem planı oluşturulması talebini dile getirdiğini söyledi. Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen ve Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Mijatovic, İstanbul Bilgi Üniversitesinde, ''Türkiye ve AGİT Bölgesinde Medya Özgürlüğü'' temalı bir sunum yaptı. AGİT Medya Özgürlüğü biriminin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında temaslarda bulunduktan sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü aktaran Mijatovic, yarın hapishanedeki bazı gazetecileri ziyaret edeceğini söyledi. Mijatovic, tüm dünyada medya özgürlüğüyle ilgili sorunların, toplumdaki diğer sorunlardan ayrı olarak çözülemeyeceğini vurgulayarak, hükümetlerin ise bu konularda adım atmakta yavaş kaldığını, siyasi irade ve gerçekten özgür bir toplum ideali olmadan basın özgürlüğünün de elde edilemeyeceğini dile getirdi. Basın özgürlüğü konusunda ülkelerin kendilerine özgü sorunlarının yanı sıra ortak bazı sorunlar da bulunduğunu ifade eden Mijatovic, gazetecilerin güvenliği konusuna değinerek, sadece gazetecilere yönelik değil, blog yazarlarına, Facebook aktivistlerine yönelik cadı avının da uluslararası gündemde önemli yer tuttuğuna işaret etti. Gazeteciliğin tanımını yapmak gibi bir çabaları olmadığını, görüşlerini ifade etmekten alıkonan bir kişi olduğunda, bunun kendi görev alanlarına girdiğini söyleyen Mijatovic, ''Sosyal medya çok önemli. Kuzey Afrika'daki olaylardan sonra önemi belli oldu. Açıkça görülüyor ki, birçok hükümet korkuyor ve eleştirel sesleri susturmaya çalışıyor. Çünkü bunun internet yüzünden olduğunu düşünüyor. İnternet yalnızca bir araçtır. Devrimler, arkasında insanlar olduğu için gerçekleşir'' diye konuştu.