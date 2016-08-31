Basın özgürlüğü eyleminde gazeteciye gözaltı!

Diyarbakır merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti, Azadiya Welat gazetesine yönelik operasyonu ve Özgür Gün TV'nin kapatılmasını protesto etti. Basın özgürlüğü için yapılan eylemde bir gazeteci gözaltına alındı.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Özgür Gazeteciler Cemiyeti (ÖGC), Azadiya Welat gazetesinin merkez bürosuna yapılan baskını, gazetenin 25 dağıtıcısının gözaltına alınmasını ve Özgür Gün TV’nin karartılmasını protesto etti. Özgür Gazeteciler Cemiyeti’nin açıklamasına katılan Dicle Haber Ajansı editörü Mehmet Ali Ertaş da gözaltına alındı. Ertaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Polis, gazete binasının önünde yapılmak istenen açıklamayı OHAL kanununu gerekçe göstererek engelleyince, açıklama Azadiya Welat gazetesinin merkez bürosunda yapıldı.

Burada konuşan ÖGC Eşbaşkanı Hakkı Boltan, demokratik ülkelerde esas muhalefetin basın olduğunu ve bir ülkede fikir ve düşünce özgürlüğü olmadan kimsenin özgür olamayacağını belirterek, dağıtımcıların gözaltına alınmasını kabul etmediklerini söyledi ve gözaltındakilerin derhal serbest bırakılmasını istedi. Dağıtımcıların gazete ile toplum arasında bir köprü olduğunun altını çizen Boltan, dağıtımcılara yönelik gözaltıların organize bir saldırı olduğunu öne sürdü.

Azadiya Welat’a yönelik operasyonun “Kürt halkının tarihine, kültürüne ve değerlerine yapılmış bir saldırı” olduğunu ifade eden Boltan, “Azadiya Welat’ı sahiplenme” çağrısında bulundu.

TÜRKSAT uydusundan yayın yapan Özgür Gün TV’nin karartılmasına da tepki gösteren Boltan, Özgür Gün TV kanalının hukuksuz bir şekilde kapatılmasını kınadıklarını söyledi.