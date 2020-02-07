Basın meslek örgütleri, Basın İlan Kurumu ile görüştü: Cezaları kaldırın

Uluslararası basın kurumları Evrensel ve Birgün gazetelerine son dönemde uygulanan cezalar nedeniyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ile bir görüşme gerçekleştirdi. Basın kuruluşları görüşmenin detaylarını anlatırken gazetelerin mali sıkıntılar nedeniyle yayım hayatına zor koşullar altında devam ettiklerini söyledi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) temsilcilerinden oluşan bir heyet, Evrensel, Cumhuriyet, Birgün ve daha birçok gazeteye kamu ilanlarında uygulanan ilan durdurma cezasının kaldırılması için çağrı yaptı.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, basın kuruluşları tarafından yapılan çağrıda Basın İlan Kurumu’nun bu tutumu eleştirilirken, Evrensel ve Birgün gibi gazetelerin bu nedenlerden dolayı ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı, ekonomik sorunların gazetelerin yayım hayatını ciddi tehlike altına soktuğu belirtildi.

Kurumlar, dün Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu görüşme hakkındaki detaylar kamuoyuna şöyle açıklandı: “Görüşmede Evrensel ve BirGün’e uygulanan cezaları soran heyete, gazetelerin tiraj, toplu alım ve makalelerde kaynak gösterme gibi teknik düzenlemelerde ihlal olduğu sebebiyle uygulandığı anlatıldı. Genel Müdür Duran, heyete ilan durdurma cezalarının yayın politikaları ve eleştirel tutumlarından kaynaklanmadığını söylerken, gazeteler ilan hakkı için kriterleri karşılayıp, gerekli düzenlemeleri yaptığı takdirde cezaların kaldırılacağını belirtti.”