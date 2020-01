Basın meslek kuruluşları AKP'nin akreditasyonunu kınadı

AKP'nin 1. Olağanüstü Kongresi'ni izlemek isteyen pek çok basın kuruluşuna akreditasyon engeli getirilmesine basın meslek kuruluşlarından tepkiler geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) uygulamayı kınadı, Basın Konseyi ise ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 1. AKP Olağanüstü Kongresi'ni izlemek isteyen birçok medya kuruluşuna çeşitli gerekçelerle akreditasyon verilmedi. Bu duruma tepki gösteren TGC’nin açıklamasında “AKP'nin bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyerek halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok sayan iktidarın bu tutumunu kınıyoruz” denilirken, Basın Konseyi’nin açıklamasında da "Demokrasilerde toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, temel ilke olmalıdır. Ayırımcılığı kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

TGC Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"AKP'nin 1. Olağanüstü Kongresi'ni izlemek için başvuran Aydınlık, Birgün, Evrensel, Sözcü, Taraf, Yeniçağ, Yurt ve Zaman gazeteleriyle Bugün TV, Halk TV, Kanaltürk TV, Ulusal Kanal, Samanyolu Haber ile Cihan Haber Ajansı'na çeşitli gerekçelerle giriş kartı verilmemiştir. AKP'nin bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyerek halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok sayan iktidarın bu tutumunu kınıyoruz. İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye davet ediyoruz"

Basın Konseyi: Ayrımcılığı kabul etmek mümkün değil

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada ise, "Demokrasilerde toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, temel ilke olmalıdır. Ayırımcılığı kabul etmek mümkün değildir" denilerek, basının özgürce görev yapmasının, açık toplum olmanın mutlak gereği olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Yeni Türkiye” hedefiyle başlanan sürece, eski alışkanlıklarla devam etmenin, demokratikleşmeye hiçbir katkısı olmayacağı inancındayız. Geçmişte akreditasyonlardan yakınanların, ülkeyi yönetecek yeni Başbakan'ın seçildiği kongrede ayırımcılık sergilemelerini, büyük bir talihsizlik olarak görmekteyiz. Gazeteciler, ancak her koşulda görevlerini yaptıkları sürece demokratikleşmeden, ifade ve basın özgürlüğünden söz edilebilir. Özgür basının, bağımsız eleştirilerin, siyasi iktidarın çalışmalarına daha çok katkı sağlayacağı inancıyla, basında ayırımcılığa son verilmesini bir kez daha tekrarlıyoruz. Öte yandan Anıtkabir'de Beyaz TV muhabirine yapılan fiziki saldırıyı da kınıyoruz. Gazeteciler, ne olursa olsun, her koşulda görevlerini özgürce sürdürebilmelidirler.Toplumun her kesimini, bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."