T24 LogoT24 Logo
Gündem

Basın meslek kuruluşları AKP'nin akreditasyonunu kınadı

TGC ve Basın Konseyi, 1. AKP Olağanüstü Kongresi'ni izlemek isteyen birçok medya kuruluşuna çeşitli gerekçelerle akreditasyon engeli getirilmesini kınadı

27 Ağustos 2014 18:14

AKP'nin 1. Olağanüstü Kongresi'ni izlemek isteyen pek çok basın kuruluşuna akreditasyon engeli getirilmesine basın meslek kuruluşlarından tepkiler geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) uygulamayı kınadı, Basın Konseyi ise ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 1. AKP Olağanüstü Kongresi'ni izlemek isteyen birçok medya kuruluşuna çeşitli gerekçelerle akreditasyon verilmedi. Bu duruma tepki gösteren TGC’nin açıklamasında “AKP'nin bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyerek halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok sayan iktidarın bu tutumunu kınıyoruz” denilirken, Basın Konseyi’nin açıklamasında da "Demokrasilerde toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, temel ilke olmalıdır. Ayırımcılığı kabul etmek mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

TGC Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı:

"AKP'nin 1. Olağanüstü Kongresi'ni izlemek için başvuran Aydınlık, Birgün, Evrensel, Sözcü, Taraf, Yeniçağ, Yurt ve Zaman gazeteleriyle Bugün TV, Halk TV, Kanaltürk TV, Ulusal Kanal, Samanyolu Haber ile Cihan Haber Ajansı'na çeşitli gerekçelerle giriş kartı verilmemiştir. AKP'nin bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyerek halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok sayan iktidarın bu tutumunu kınıyoruz. İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye davet ediyoruz"

 

Basın Konseyi: Ayrımcılığı kabul etmek mümkün değil

 

Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada ise, "Demokrasilerde toplumun tüm kesimlerini kucaklamak, temel ilke olmalıdır. Ayırımcılığı kabul etmek mümkün değildir" denilerek, basının özgürce görev yapmasının, açık toplum olmanın mutlak gereği olduğu vurgulandı. Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Yeni Türkiye” hedefiyle başlanan sürece, eski alışkanlıklarla devam etmenin, demokratikleşmeye hiçbir katkısı olmayacağı inancındayız. Geçmişte akreditasyonlardan yakınanların, ülkeyi yönetecek yeni Başbakan'ın seçildiği kongrede ayırımcılık sergilemelerini, büyük bir talihsizlik olarak görmekteyiz. Gazeteciler, ancak her koşulda görevlerini yaptıkları sürece demokratikleşmeden, ifade ve basın özgürlüğünden söz edilebilir. Özgür basının, bağımsız eleştirilerin, siyasi iktidarın çalışmalarına daha çok katkı sağlayacağı inancıyla, basında ayırımcılığa son verilmesini bir kez daha tekrarlıyoruz. Öte yandan Anıtkabir'de Beyaz TV muhabirine yapılan fiziki saldırıyı da kınıyoruz. Gazeteciler, ne olursa olsun, her koşulda görevlerini özgürce sürdürebilmelidirler.Toplumun her kesimini, bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz."

 

ETİKETLER

akpkongreolağanüstüakreditasyonbasın meslek kuruluşlarıtgcbasın konseykınadı

İlgili Haberler

AKP Kongresi'ne hangi medya kuruluşları çağrılmadı?

Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığı için tek aday olduğu AKP kongresine Zaman ve Cihan ilk kez çağrılmadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24