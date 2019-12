Basın mensuplarına ücretsiz grip aşısı

Vakıf Başkanı Çetin Yıldırımakın, kampanyaya ilişkin basın toplantısında, kalp ve damar hastalıklarının her gün herkes tarafından konuşulduğunu, zaman zaman verdikleri mesajların insanları ürküttüğünü ancak bugün kalp ve damar hastalıklarının atom bombasından daha tehlikeli olduğunun kesinleştiğini anlattı.Dünyada bilim ve teknoloji alanındaki bütün gelişmelere rağmen kalp ve damar hastalıklarında hiçbir azalma olmayacağını vurgulayan Yıldırımakın, şöyle konuştu:"2020 yılında sadece kalp ve damar hastalıklarından ölenlerin sayısı 25 milyona ulaşacak. Bu bağlamda aşı kampanyaları çok önemli. En ufak bir grip enfeksiyonu, bir boğaz enfeksiyonu, bir kalp ve damar hastalığına dönüşebilir.Eğer kışa girmeden aşı olursanız tedbirinizi almış olursunuz. Özellikle Türk medyasının maruz kaldığı şartları üzüntüyle izliyorum. Medya mensuplarını sağlıklı hale getirebilmek için aşı hizmetini sunuyoruz. Günümüzün sosyo ekonomik şartları ve stres kalp ve damar hastalıklarının artmasına neden oluyor. Yaşamın içinde artık stres. Onun için bugün, gazetecilerin sağlıklı bir kış geçirmesi için grip aşısı kampanyasını başlatıyoruz. Grip aşısı, yüzde yüz önlemese bile kalp ve damar hastalıklarını hafifletiyor. Çünkü her yıl virüsler değişiyor."Sanofi Pasteur Medikal Direktörü Tamer Pehlivan da grip aşısının kalp krizini önlediğini belirterek, "Çünkü grip virüsü kalp krizine neden olabiliyor" dedi.Kalp krizinin en önemli nedenlerinden birini, "damarlarda biriken 'ateron plağı' adı verilen yağ parçacıklarının, bulundukları yerden kopup daha küçük bir damarı tıkayarak kalbin beslenmesini önlemesi" olarak ifade eden Pehlivan, "Kalp hastalarının grip aşısı olması son derece önemli. Grip aşısı kalp hastalığını iyileştirmeyecek ama kalp hastalığının ileri gitmesini, hastanın kalp krizi geçirmesini, belki de hayatını kaybetmesini engelleyecek. Kalp hastaları için olmazsa olmaz önlemlerden birisi grip aşısı" diye konuştu.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto, Türk Kalp Vakfı’nın her zaman cemiyetin yanında olduğunu belirtti.Kalp hastalıklarının birinci sıradaki hastalıklardan olduğunu kaydeden Olcayto, vakfın da bu hastalıklarla mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.Toplantının ardından, cemiyet üyelerine ve basın mensuplarına ücretsiz grip aşısı yapıldı.