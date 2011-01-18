T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BASIN KONSEYİNİN YENİ BAŞKANI ORHAN BİRGİT İSTANBUL (A.A)

18 Ocak 2011 14:09

-BASIN KONSEYİNİN YENİ BAŞKANI ORHAN BİRGİT  İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Gazeteci yazar Oktay Ekşi'den boşalan Basın Konseyi Başkanlığına, Orhan Birgit seçildi. Basın Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konsey Yüksek Kurulu toplantısında, Oktay Ekşi'den boşalan başkanlığa, Orhan Birgit'in seçildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Birgit, seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları söyledi: ''Basın Konseyi Başkanlığını 22 yılı aşkın bir süredir yöneten ve kurumsallaştırılmasında sorumluluk yüklenen Oktay Ekşi'den nöbeti oylamanızla devraldım. Basın Konseyi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir kurum ve kuruluşun ne yanında ne de karşısında yer almama ilkesini sürdürecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24