-BASIN KONSEYİNİN YENİ BAŞKANI ORHAN BİRGİT İSTANBUL (A.A) - 18.01.2011 - Gazeteci yazar Oktay Ekşi'den boşalan Basın Konseyi Başkanlığına, Orhan Birgit seçildi. Basın Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konsey Yüksek Kurulu toplantısında, Oktay Ekşi'den boşalan başkanlığa, Orhan Birgit'in seçildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Birgit, seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları söyledi: ''Basın Konseyi Başkanlığını 22 yılı aşkın bir süredir yöneten ve kurumsallaştırılmasında sorumluluk yüklenen Oktay Ekşi'den nöbeti oylamanızla devraldım. Basın Konseyi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir kurum ve kuruluşun ne yanında ne de karşısında yer almama ilkesini sürdürecektir.''