-BASIN KONSEYİ'NDEN GÜNEŞ GAZETESİNE KINAMA ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Basın Konseyi, Emekli Tümamiral İlker Güven ve eşi Sunahanım Güven ile ilgili iddialarına ilişkin haberleri nedeniyle Güneş Gazetesinin kınanmasına karar verdi. Yapılan açıklamaya göre, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Güneş Gazetesinde 15 Nisan 2010 tarihinde ''Tümden Rezalet'' ve 17 Nisan 2010 tarihinde, ''Hepsi mi Yalan'' başlıklarıyla yayımlanan haberlerle ilgili Güven'in avukatlarınca yapılan şikayeti değerlendirdi. Güneş Gazetesinin basın meslek ilkelerini çiğnediği gerekçesiyle yapılan başvuruyla ilgili olarak Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükçelebi'ye şikayetle ilgili bilgi veren Genel Sekreterlik mektubunun 25 Haziran 2010 tarihinde faks yoluyla iletildiği, ancak Büyükçelebi'den herhangi bir yanıt gelmediği belirtildi. Basın Konseyi Yüksek Kurulunun değerlendirmesinde şikayet konusu yayının, toplumu somut vakıalar hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan haberler olarak kaleme alındığının, ancak bununla beraber yorum da içerdiğinin tespit edildiği ifade edildi. Değerlendirmede, ''Haberlerde Sunahanım Güven'in iddialarına yer verilmiş ve bu durum açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bu iddiaların net bir biçimde yalanlanmadığı da dile getirilmiş ve bu durumun şüphe yarattığı ileri sürülmüştür'' denildi.