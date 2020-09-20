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Basın Konseyi: Yunanistan'ın Demokratia gazetesinin küfürlü yayınını nefretle kınıyoruz

''Basının asıl görevi barışın  tesisine yardım edici yayınlarda bulunmaktır''

20 Eylül 2020 16:06

Basın Konseyi bir açıklama yaparak, Yunanistan’da yayınlanan Demokratia gazetesinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfür içeren manşetini nefretle kınadı.

Basının asıl görevinin barışın tesisine yardımcı olmak olduğu kaydedilen açıklama şöyle:

“Yunanistan'da yayınlanan Demokratia (Demokrasi) gazetesinin manşetinde yer alan T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik  küfürlü sözleri basının evrensel ilke ve kurallarını çiğnemektedir.

Gazetenin  küfür çizgisinde yayın yapmasını kabul etmediğimiz gibi, nefretle  kınıyoruz... Kendileri gibi bazı Yunan halkının duygularını yansıtma işgüzarlığı sergileme çabasındaki gazetenin, bir ülke cumhurbaşkanına en ağır küfrü manşetine çıkarması, Ege’deki barışçıl çabaları da dinamitlemektedir.

Basının asıl görevi barışın  tesisine yardım edici yayınlarda bulunmaktır. “

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