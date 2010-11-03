-BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULUNDAN EKŞİ'NİN YAZISINA UYARI ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'nin ''tard'' edilmesi çağrılarına ''hayır''dedi, ancak tartışma yaratan yazısına da ''uyarı''verdi. Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Oktay Ekşi'nin 28 Ekim 2010 tarihli yazısı nedeniyle bugün toplandı. ''Konsey ve Başkanı hakkında yaratılmaya çalışılan linç ortamı ve tard çağrılarının'' değerlendirildiği bildirilen açıklamada, alınan kararlar hakkında şu bilgi verildi: ''Basın Konseyi, Basın Meslek İlkeleri'nin giriş bölümünde de belirtilen, Basın Konseyi'nin kendi çalışmaları üzerinde hiçbir müdahaleye izin vermeme ilkesini hatırlatarak yaratılan linç ortamına ve 'tard' çağrılarına boyun eğmemeyi görev sayar. Basın Konseyi Yüksek Kurulu bu anlayışla, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'ye oy çokluğu ile güvenoyu vermiştir. Ayrıca, tartışma konusu yazıyı değerlendiren Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Basın Meslek İlkeleri'nin 4. maddesinin ihlal edildiği sonucuna vararak, Oktay Ekşi'nin 'uyarılmasına' oy çokluğu ile karar vermiştir. Bu karar, gerekçesi yazıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.''