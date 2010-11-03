-BASIN KONSEYİ YÜKSEK KURULU ÜYESİNDEN EKŞİ'YE TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi ve Türkiye gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Konsey Başkanı Oktay Ekşi görevinden ayrılarak yeni yönetim teşekkül edinceye kadar toplantılara katılmama kararı aldığını bildirdi. Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi olarak, Sayın Oktay Ekşi'nin bir makalesinde kullandığı ifadelerin, Basın Konseyinin yıllardır savunduğu ilkeli yayıncılıkla bağdaşmadığı kanaatindeyim. Bu sebeple, Basın Konseyinin daha fazla yıpranmaması ve medyamızda etik anlayışın gelişmesi fonksiyonunu kaybetmemesi için Sayın Ekşi, Basın Konseyi Başkanlığı görevinden ayrılarak yeni bir yönetim teşekkül edinceye kadar Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantılarına katılmayacağımı, kurumumu temsilen başka bir görevli de tayin etmeyeceğimi saygı ile arz ederim.''