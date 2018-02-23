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Medya

Basın Konseyi, Sabah'ın Ankara muhabirlerini kınadı

Karar oybirliği ile alındı

23 Şubat 2018 13:47

Sabah gazetesi Ankara muhabirleri Aykut Gören ve Tülay Canbolat hakkında ‘Bankamatik Tezcan Suspus’ haberleri ile ilgili yapılan şikayeti görüşen Basın Konseyi Yüksek Kurulu, muhabirlerin basın meslek ilkelerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle ‘kınama’ kararı aldı.

Sabah gazetesinde 11 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan ‘Bankamatik Tezcan Suspus’ başlıklı haberle ilgili TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın Sabah muhabirler Aykut Gören ve Tülay Canbolat hakkında şikayette bulundu.

Tezcan Karakuş Candan’ın şikayetini değerlendiren Basın Konseyi Yüksek Kurulu muhabirlerin haberi yaparken, Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi ile ‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesine aykırı davrandıkları görüşüne vardı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu toplantıda bulunan 11 üyenin oybirliği ile Muhabirler Aykut Gören ve Tülay Canbolat için ‘kınama’ kararı aldı.

 

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