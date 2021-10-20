Basın Konseyi’nden mağdur kadının fotoğrafını yayımlayan internet sitesine kınama

Kadınlara yönelik taciz ve istismar haberleri ile ilgili Basın Konseyi’nden önemli bir karar çıktı. Konsey, taciz edilen kadının fotoğraflarını yayımlayan www.haberler.com internet sitesine kınama cezası verdi.

Medyaport'un aktardığına göre, Haberler.com adlı internet sitesinde, 5 Ağustos 2021 tarihinde “Hukuk Fakültesini kazandırmak vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti” başlıklı bir haber yayımlandı. Haber Basın Konseyi’ne başvuru yapıldı. Başvuruda, “üniversiteye hazırlanan bir genç kızın yaşadığı olayın konu edilerek, onun mahremiyetine girildiği ve kişilik haklarına saldırıldığı” öne sürüldü. Basın Konseyi, “tecavüze uğrayan kişinin kimliği belli olacak şekilde fotoğraflarının kullanılmasını” ağır etik ihlali olarak tespit etti.

Basın Konseyi üyeleri, yargıya intikal eden olayın haberleştirilmesinin uyarıcı olacağı için haberleştirilmesinin yararlı olabileceğini kabul ederken, mağdurun fotoğraflarının kullanılarak kimliğinin belli olacak şekilde afişe edilmesinin etik ihlali olduğu sonucuna vardı.

Konseyin Hukukçu üyeleri de mağdurun üniversiteye kaydettirileceği söylenerek aldatılıp tecavüze uğramasının haberleştirilmesinde kamusal yarar olduğu kabul edilse de haberde mağdurun kimliğinin açıkça belli olacak şekilde verilmesinde kamu yararı olmadığını belirtti.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu haberde Basın Meslek İlkeleri’nin “Gazeteci, şiddet, nefret, zorbalık ve ayrımcılığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapamaz” şeklindeki 13’üncü maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle oy birliği ile kınama kararı aldı.

Konsey ayrıca, haberde “Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz” şeklindeki 5’inci maddenin de ihlal edildiği görüşüne vardı. Ancak, mağdura ulaşılamadığı ve izni alınamadığı için teknik açıdan bu madde yönünden karar alamadı.