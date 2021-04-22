Basın Konseyi: ‘Lebalep’ parti kongrelerinde yok sayılan salgın, 23 Nisan'da öne sürülerek bayram kutlaması engellendi

Basın Konseyi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına ilişkin "Salonlardaki ‘Lebalep’ parti kongrelerinde ve cenaze törenlerinde yok sayılan salgın, 23 Nisan Bayramı’nda öne sürülerek, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden, halkın coşkuyla bayram kutlaması engellendi" dedi.

Basın Konseyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Konsey yaptığı açıklamada, Nutuk'un dağıtımının yasaklanmasına da tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

"23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, bu yıl ne yazık ki salgının gölgesinde getirilen yasaklamalar nedeniyle buruk kutluyoruz.

Salonlardaki ‘Lebalep’ parti kongrelerinde ve cenaze törenlerinde yok sayılan salgın, 23 Nisan Bayramı’nda öne sürülerek, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden, halkın coşkuyla bayram kutlaması engellendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ‘düşük katılımlı’ birkaç resmi törenle geçiştirilirken, sözde eğitimci aymazların ‘sakıncalı’ ilan edip okullarda ‘NUTUK’ un dağıtımını da yasaklaması, Türkiye'nin nasıl bir zihniyetle yönetildiğini gösteriyor.

Tüm bu olumsuzluklar ve sokağa çıkma yasağına karşın, Türk Ulusu iki büyük milli bayramından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlarını ve pencerelerini bayraklarla donattığı evlerinde coşkuyla kutluyor

Unutulmasın ki; 23 Nisan 1920, Türk Ulusunun egemenliğini tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir gündür.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde, 101 yıl önce toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, işgal altındaki yurdu düşmandan kurtarmış Türk Ulusunun bağımsızlık destanını yazmıştır.

Bu düşüncelerle, nice yasaksız ve coşkulu kutlamalar yapacağımız özgür günlerin gelmesi dileği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."





