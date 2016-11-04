Basın Konseyi, FETÖ’den yargılan 'Cumhuriyet' savcısı için HSYK’ya gidiyor

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturmayı yürüten ve ‘FETÖ’den yargılandığı ortaya çıkan savcı Murat İnam'la ilgili Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) şikayette bulunacaklarını söyledi.

Konseyin Şişli'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Türenç, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'deki kurumlarda başlayan sancıların devam ettiğini belirtti..

Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları hakkında açılan soruşturmayı eleştiren Türenç, "Cumhuriyetimiz ile eş değer olan Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri hakkında, tatmin edici olmayan gerekçelerle bir soruşturma başlatıldı. Yargı aracılığıyla Cumhuriyet gazetesine karşı girişilen hukuk dışı, ölçüsüz kararlar siyasi niteliktedir" diye konuştu.

Türenç, soruşturmayı yürüten savcı İnam'ın ‘FETÖ’ üyeliği dahil birçok suçtan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandığını vurgulayarak, "Basın Konseyi olarak yaptığımız incelemede, bu iddiaların gerçeği yansıttığını gördük. Soruşturmanın selameti açısından son derece sakıncalı olduğunu düşündüğümüz, yargımızın itibarıyla ve genel olarak Türkiye'nin dış saygınlığı açısından da kabul edilemez olan bu durumu HSYK'ya şikayet etmek üzere harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Turgut Kazan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşteki olduğu bir davada sanık olan bir savcının soruşturma başlatmasının garabet olduğunu söyledi.

“Ne hikmetse görevde kalmış…”

Kazan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu soruşturmayı üstlenen cumhuriyet savcısı Murat İnam, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan 54 savcı ve hakimden biridir. Kendisi ne hikmetse görevde kalmış ve yine ne hikmetse Cumhuriyet gazetesine yönelik FETÖ'cü suçlamasını soruşturmakla görevlendirilmiştir. FETÖ'cü yargıç ve savcılar asla görevde kalamaz. Lütfen itirafçı, tetikçi ve teslimiyetçileri yargıda tutmayınız. Hepsini derhal meslekten uzaklaştırınız. Cumhuriyet gazetesi soruşturmasındaki bu inanılmaz uygulamaya engel olunuz."

Adalet Bakanı: Talihsizlik!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerine yönelik yapılan operasyonu yapan savcı için açıklamada bulundu. Bozdağ, "Bu savcıya dosyanını verilmesi tahilsizliktir. Keşke böyle görevlendirme olmasaydı" dedi.

Bozdağ'ın konuşmasının tamamı şöyle:

Ne olmuştu?

Cumhuriyet'in yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK adına suç işledikleri" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam'ın, "Selam Tevhid soruşturmasında kumpas" iddiasına yönelik davada 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla yargılandığı ortaya çıkmıştı. İnam, tutuksuz yargılanırken, tamamı savcı ve hâkimlerden oluşan 54 kişilik listede yer alan birçok isim tutuklu.