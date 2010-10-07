-BASIN KARTLARI KOMİSYONU TOPLANDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Basın Kartları Komisyonu, İstanbul'da toplandı. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde (TGC) gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, bu yılın son komisyon toplantısının Bab-ı Ali'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Karakaya, İstanbul'un basın kartı taşıyanlar açısından ilk sırada yer aldığını söyledi. Bugünkü toplantıda 198'i ilk defa, 61'i de sürekli basın kartı alacaklar olmak üzere toplam 259 dosyanın görüşüleceğini belirten Karakaya, toplantının verimli geçmesini diledi. Toplantı, yarın da devam edecek.