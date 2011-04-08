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Yaşam

BASIN KARTLARI DEĞİŞİYOR ADANA (A.A)

08 Nisan 2011 16:54

-BASIN KARTLARI DEĞİŞİYOR ADANA (A.A) - 08.04.2011 - Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, ''Yeni şekliyle basın kartını önümüzdeki aylarda basın mensuplarının görüşüne sunmaya çalışacağız'' dedi. Karakaya, Adana'da düzenlenen ''Yerel Medya Bilgilendirme Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, basınla ilgili koordinasyonu sağlamakla görevli bir kuruluş olduklarını belirtti. Bu toplantılarda yerel basınla bir araya geldiklerini, sorunları dinleyip çözüm bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Karakaya, ''Basınımızın, özellikle yerel basınımızın sorunuyla ilgilenmeyi, kendi ayakları üzerinde durmaları için gerekli altyapıyı oluşturabilmeleri, sıkıntıları varsa onları ilk elden dinlemeyi ve gereğini yapmayı kendimize ilke edindik'' dedi. Yerel medya mensuplarına yönelik çeşitli etkinliklerinin bulunduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu: ''Bunların başında itibarlı ve onurlu olarak kullandığımız basın kartı gelmektedir. Basın kartının yeni şekli ve vizyonu hususunda birtakım çalışmaları inceledik. Yeni şekliyle basın kartını önümüzdeki aylarda basın mensuplarının görüşüne sunmaya çalışacağız. Bu sayede basın kartı taşıyan medya mensuplarının bilgilerini de güncelleyeceğiz.''

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