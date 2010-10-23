-BASIN KARTI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yurt dışında Türkçe yayın yapan medyada çalışan gazetecilere de basın kartı verilebilecek. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki basın ve halkla ilişkiler sorumluları da basın kartı sahibi olabilecek. Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme uyarınca, gazetecilerin basın kartı almasına engel teşkil eden Türk Ceza Kanunu'nun hükümlerine yapılan gönderme, yönetmelik kapsamından çıkarıldı. Sadece, yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkumiyetler halinde basın kartı verilemeyeceği hükmü korundu. Buna göre, basın kartı alabilecekler düzenlenirken gelişen medya sektöründeki unvanlar da yönetmeliğe alındı. Düzenleme uyarınca, günlük siyasi gazetelerde basın kartı alabilecekler, ''günlük siyasi, yaygın ve bölgesel gazetelerin sahipleri, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel yayın koordinatörü, genel müdür veya müessese müdürü veya idare müdürü, gazetenin yayımlandığı yerde oturan sorumlu yazı işleri müdürü veya sorumlu müdür, yazı işleri müdürü, yayın yönetmeni, gece yazı işleri sorumlusu, sayfa editörü veya yazı işleri müdür yardımcısı, görsel yönetmen veya sayfa sekreteri, haber editörü, redaktör, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber, ekonomi, spor, magazin, yurt haberleri, dış haberler, bölge haberleri müdürü veya editörü veya şefi, başyazar, yazar, muhabir, foto muhabiri, karikatürist, ressam, ilan ve reklam bölümü hariç grafiker, düzeltmen, bölge veya il temsilcisi unvanlarıyla çalışanlarına, yurt dışı bürolarında aynı unvanlarla çalışan Türk uyruklu mensupları'' olarak sıralandı. Özel radyo ve televizyonlarda basın kartı alabilecek unvanlar ve kontenjanlar da şöyle belirlendi: -Ulusal nitelikte yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanları, genel müdür, yayın denetleme kurulu başkanı, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel koordinatör, bölge müdürü, sorumlu müdürü ve ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bürolarında haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan mensupları, -Bölgesel nitelikte yayın yapan televizyonların yönetim kurulu başkanları, genel müdür, yayın denetleme kurulu başkanı, genel yayın müdürü, genel yayın yönetmeni, genel koordinatör, sorumlu müdür ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan 15 mensubu -Yerel nitelikte yayın yapan televizyonların, yönetim kurulu başkanları, genel müdür, yayın denetleme kurulu başkanı, genel yayın müdürü-genel yayın yönetmeni, genel koordinatör, sorumlu müdür ve ayrıca haber müdürü, prodüktör, yönetmen, istihbarat ve haber bölüm şefi, haber redaktör ve editörleri, haber spikeri, haber kameramanı, kameraman, muhabir unvanlarıyla çalışan 10 mensubu. Düzenlemeyle, basın kartı talebinde bulunan gazetecinin mesleki çalışmalarını ve mensubu bulunduğu basın yayın kuruluşunun niteliklerini değerlendiren ve basın kartı alıp alamayacağına karar veren Basın Kartı Komisyonuna ''takdir yetkisi'' tanındı. -YURT DIŞINDA TÜRKÇE YAYIN YAPAN BASIN YAYIN ORGANLARI- Düzenlemeyle, yurt dışında Türkçe yayın yapan basın yayın organlarında çalışanlara da basın kartı verilmesi imkanı sağlandı. Ayrıca basın kartı alma koşullarını taşımak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler birim sorumlusuna ve en az beş yıl basın kartı taşımış olması şartıyla bir görevlisine basın kartı verilebilecek. Mevcut yönetmeliğin 26. maddesinde yapılan değişiklikle ülkesinde ulusal veya uluslararası çapta yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkedeki Türk büyükelçiliğince teyit edilen yabancı yayın organlarını Türkiye'de temsil eden veya bu yayın organlarının yabancı uyruklu temsilcisine yardımcı olarak çalışan Türk uyruklu gazetecilerden birine basın kartı verilmesi ön görülüyor. Ayrıca değişiklikle yurt dışında Türkçe yayın yapan ve bu durumu ilgili ülkede bulunan Türk büyükelçiliğince teyit edilen basın-yayın organlarının sahibine ve bir çalışanına basın kartı verilmesi imkanı da getirildi. Bu sayede yurt dışında Türkçe yayın yapan basın kuruluşlarının ilk defa Türkiye ile irtibat kurmaları temin edilerek kendilerine gerekli desteklerin verilmesi hedefleniyor. Yönetmeliğin bir diğer hükmüne göre de yabancı uyruklu gazetecilerin süreli basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere yenilenecek. Yabancı yayın organında çalışan ve kart alan Türk uyruklu gazetecilerin ise basın kartları her yılın başında, o yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere vize edilecek. Basın kartı talebinde bulunacaklardan istenen belgelerle ilgili yapılan düzenlemede de daha önceden, ''beyannameye ekli fotoğrafların önden, baş ve yüz açık olarak çekilmiş olması'' zorunlu iken, yeni düzenlemede yalnızca ''iki adet vesikalık fotoğraf'' ibaresi yer aldı. Emeklilik hakkını elde edememiş basın kartı sahibi gazetecilerin işlerinden ayrılmaları halinde ayrılış tarihinden itibaren 3 ay içinde 5 yıla kadar basın kartı taşımış olanlara 9 ay, 5-10 yıl arasında basın kartı taşımış olanlara 12 ay, 10 yıldan fazla basın kartı taşımış olanlara ise 18 ay süreyle basın kartı verilebilecek.