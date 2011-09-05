-Basın Kartı Komisyonu yarın toplanacak ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Basın Kartı Komisyonu yarın Ankara'da toplanacak. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni üyelerden oluşan Basın Kartı Komisyonu 6-7 Eylül 2011 tarihlerinde BYEGM'de toplanacak. İki gün sürecek komisyon çalışmaları, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Toplantıda, ilk kez basın kartı müracaatlarıyla ilgili 283, sürekli basın kartı ile ilgili 115, Basın Kartı Yönetmeliğinde 23 Ekim 2010 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen geçici 5. madde çerçevesince ilköğretim mezunlarının basın kartı başvurularını değerlendirmek üzere 23-24 Şubat 2011 tarihinde toplanan Komisyonca reddedilen 163 olmak üzere toplam 561 dosya görüşülerek karara bağlanacak.