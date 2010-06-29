Basın Kartı Komisyonu Alanya'da toplandı

T24- Basın Kartı Komisyonu Antalya'nın Alanya ilçesinde toplandı.

Club Alantur Maritim Otel'de başlayan toplantıya komisyon üyesi sıfatıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Atilla Sertel, TGF Genel Başkan Vekili Yılmaz Karaca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, TGC Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, eski bakanlardan Ali İhsan Göğüş, Türkiye Gazeteciler Sendikası adına Tuncay Yıldırım, Mutlu Mete, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden Bahattin Akyön, Anadolu basını adına Turan Bozkurt katılıyor.



Alanya'da iki gün sürecek toplantıda 169 basın kartı başvurusu ile 82 sürekli basın kartı talebi görüşülerek karara bağlanacak.



Toplantı öncesinde konuşan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya,basın kartının, en prestijli kartlardan biri olduğunu belirterek, ''Basın kartı almanın zorluğunu hepimiz biliyoruz. Genel Müdürlüğümüzde 30 binin üzerinde müracaat dosyası bulunmaktadır. Ancak, basın mensuplarımız için müracaatla ilgili kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıyoruz'' dedi.



Basın kartının işlevinin artırılması ve tanınması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Karakaya, yerel medyaya yönelik destek çalışmalarının da sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:



''Ülkemizde bulunan 11 bini aşkın basın kartı hamili medya mensubu, 2 bin 300 civarında ise yerel medya kuruluşu bulunmaktadır. İletişim sektöründeki hızlı gelişime, Anadolu basınının ayak uyduramadığını görmekteyiz. Yerel basının ilgi görmesi, okunurluğunun artması, estetik ve şekil olarak da okura daha iyi hitap etmesi amacıyla RTÜK, TOBB Medya Meclisi ve Basın İlan Kurumu işbirliğiyle 'Yerel Medya Destek Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda web sayfası desteği, mizanpaj eğitimi, bilgisayar kursu, haber teknikleri kursu ve yerel medya danışmanlık hizmetlerini kapsayan eğitim toplantıları düzenlenecek.''



Şartları basın kartı almaya haiz olduğu halde, bugüne kadar çeşitli nedenlerle başvuru yapmayan kişilere, meslekteki süresi göz önüne alınarak başvuru süresi beklenmeksizin ve bir defaya mahsus basın kartı verilmesini isteyen AGC Başkanı Mehmet Ali Dim de yine şartları basın kartı almaya uygun olup, ancak eğitim durumu yeterli olmayan meslektaşlarının bulunduğunu da anlatarak, ilköğretim okulu, (ortaokul) düzeyinde diploması olanlara da basın kartı verilebilmesinin değerlendirilmesi talebinde bulundu.(aa)