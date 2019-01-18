'Basın kartı çipleri daha fonksiyonel hale gelsin'

KONYA, (DHA) - ANADOLU Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sefa Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten sonra basın kartlarının yenilenme sürecinde, kartlardaki çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesini istedi.

Sefa Özdemir, basın kartı sahibi olan gazetecilerin yıpranma, kayıp gibi nedenlerle kart değişim başvurusu yaptıktan sonra uzun bir süre kartlarını alamadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçiş nedeniyle de basın kartlarında yenilenme süreci başladığını ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

\'\'Basın kartlarında bulunan çiplerin daha fonksiyonel hale gelmesi için İletişim Başkanlığı’nın yeni vizyon doğrultusunda inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Basın kartları, basın mensuplarının meslek mensubiyetini göstermekte, fiili hizmet süresi indiriminde gerek şart olmakta, toplu taşıma araçları, spor müsabakaları, müze ve ören yerlerine giriş, haber takiplerinde araç kartı ile park kolaylığı imkanı sağlamaktadır. Özellikle İstanbul, Ankara başta olmak üzere başka illerde toplu taşım araçlarından yararlanma için ilave belge kullanımı kart tanıtımı gibi mecburiyetlerin olması basın kartı sahibi meslektaşlarımızı zor durumda bırakmaktadır. İletişim Başkanlığı’nın basın kartlarında bulunan çipleri tüm belediyeler ile ilgili kurumlar nezdinde tanımlatacak bir sistem kurması ve uygulama güçlüklerini ortadan kaldırmasını beklemekteyiz. Ayrıca basın kartlarına dayalı olarak düzenlenen taşıt kartlarının tasarımlarının solma ve yıpranmaya dayanıklı olarak üretilmesini talep etmekteyiz.\'\'

Özdemir, basın kartı komisyonunun uzun süredir toplanmamasından kaynaklı olarak sürenin dolduğunu ve ilk defa kart alacak basın mensuplarının mağduriyet yaşadıklarını, erken emeklilik imkanından hakkettikleri halde yararlanmalarının geciktiğini, bu nedenle en kısa sürede kart komisyonunun toplanmasını beklediklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI