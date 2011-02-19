-BASIN İLAN KURUMU'NUN YENİ YÖNETİMİ İSTANBUL (A.A) - 19.02.2011 - Basın İlan Kurumu'nun 26. dönem ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Basın İlan Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun İstanbul Sultanahmet'teki genel müdürlük binasında gerçekleşen toplantıda yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi. Yönetim kurulu üyeliği için yapılan seçimlerde Hükümet Grubundan Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Seyit Ahmet Baş, Basın Grubu'ndan Belde Gazetesi sahibi Alaeddin Kaya, Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, Tarafsızlar Grubu'ndan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Karakoç seçildi. Adnan Ertem ve Prof. Dr. Celal Göle'nin yeniden seçildiği yönetime dört yeni isim girdi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın doğal üyesi olduğu yönetim kurulunun aynı gün yapılan ilk toplantısında Adnan Ertem yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Faruk Şahin ile Milli Gazete sahibi Ömer Yüksel Özek de denetçi olarak seçildi.