Basın İlan Kurumu’nun zararı yüzde 142 arttı

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) 2019 ve 2020 yılı ayrıntılı bilançosuna göre kurumun 2019 yılında 5 milyon 279 bin 241 lira 7 kuruş olan zararı 2020 yılında yüzde 142 artarak 12 milyon 776 bin lirayı buldu.

Kurumun toplam varlıkları ise 2019 yılında 198 milyon 534 bin 874 liraydı ve 2020 yılında 5 milyon 142 bin 338 lira azalışla 184 milyon 392 bin 536 liraya düştü. Kurum dipnot olarak “2019 ve 2020 yıllarında Kurum karı oluşmaması sebebiyle kar dağıtım tablosu hazırlanmamıştır” dedi.

BİK’in Resmi Gazete’de yayımlan bilançosunda kurumun yatırımlara harcadığı para da dipnot olarak yer aldı. Kurum Merter Genel Müdürlük Hizmet Binası tadilat ve dekorasyonuna 7 milyon 415 bin 451 lira 50 kuruş, İstanbul Şube Müdürlüğü inşaat ve tadilat işine 561 bin 407 lira 71 kuruş, İstanbul Yenibosna’daki binaya 25 milyon 107 bin 579 lira 75 kuruş harcadı. Toplamda binalar için harcanan para ise 33 milyon 84 bin 548 lirayı buldu.

Bilançodan kurumun taşıtlarını da sattığı anlaşılıyor. Bilançodaki taşıtlar kalemi 2019 yılında 1 milyon 215 bin 481 lira 63 kuruşken, 2020 yılında 574 bin 680 lira 70 kuruşa düştü.