Basın İlan Kurumu'nun medya kuruluşlarına gönderdiği kitaplarda kadınları aşağılayan ifadeler

Basın İlan Kurumu'nun (BİK) medya kuruluşlarına gönderdiği ve Dr. Mehmet Gedizli’nin yazdığı Türkçenin İsimler Sözlüğü, Türkçenin Fiiller Sözlüğü ve Türkçede Öbek İsimler Sözlüğü adlı kitaplarda kadınları aşağılayan ifadeler yer aldı.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, sözlükte, daha önce Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünden çıkarılması kararı alınan bazı kelimeler de var.

Sözlükte dikakti çeken sözcükler ve karşılıklarında yer alan açıklamaları şöyle:

♦ Adam: Güvenilir

♦ Erkek: Sözüne güvenilir, mert

♦ Karı Ağızlı: Dedikodu yapan erkek

♦ Kadın: Evlenmiş kız.

♦ Kaşık Düşmanı: Kadın, eş.

♦ Kız: Bekâr kadın

♦ Kirlenmek: İffeti bozulmak, lekelenmek

♦ Oynak: İşveli kadın

♦ Sokak Süpürgesi: Evinde oturmayıp çok gezen kadın, sürtük

♦ Sürtük: Vaktini gezerek geçiren, evinde oturmayan kadın

♦ Taze: Genç kadın

♦ Yollu: Kolayca elde edilen kadın

TDK’den çıkarılmıştı

Bu ifadelerin bir kısmının Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde de benzer şekilde yer alması kadınlar tarafından yargıya taşınmıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, ‘oynak’, ‘taze’, ‘müsait’, ‘yollu’ gibi kelimelerin ifadelerinin kadını aşağıladığını belirterek Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden çıkarılmasına karar vermişti.

Mehmet Gedizli kimdir?

Kitabın yazarı Dr. Mehmet Gedizli yaklaşık 20 yıldır Sakarya Üniversitesi’nde Türkçe eğitimi dersi veriyor. Dil üzerine çalışmaları bulunan Gedizli’nin ‘Tek kelimede üç dil’, ‘Dilinizdeki kelimelerimiz’ gibi kitapları bulunuyor.