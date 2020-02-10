Basın İlan Kurumu'ndan Evrensel’e 10 günlük ilan kesme cezası

Basın İlan Kurumu'ndan Evrensel'e, Mezopotamya Haber Ajansı (MA) imzası taşıyan "Basın İlan Kurumu Kürtçe yayımcılığı bitirdi" başlığıyla Gaziantep Üniversitesinin hazırladığı ve bölgede çalışan gazetecilerle görüşülerek hazırlanan "Eylem Planı" raporuna 13 Kasım 2019’daki gazetede yer verildiği için 10 günlük ilan kesme cezası verdi.

BİK cezayı, 129 sayılı Basın Ahlak Esasları Hakkında Genle Kurul kararının 1. maddesinde yer alan "Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkanları içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğundan emin olunmadan yayınlanamaz." ve aynı maddenin (ı) ve (L) bentlerindeki "Kişi, kurum ve toplum katmanlarına yönelik yayınlarda, eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamaz; hakaret edilemez, sövülemez iftira ve haksız isnat yapılamaz" hükümlerden verdi.

"Doğrudan bir suçlama yapılmamaktadır"

Evrensel Avukatı Devrim Avcı Basın İlan Kurumuna verdiği savunmada söz konusu haberin atıf yapılan maddeler kapsamına girmediğini, haberin Mezopotamya Haber Ajansı (MA) mahreci taşıdığını ve haber başlığının tırnak içinde verildiğini belirterek "Gazetemiz tarafından doğrudan bir suçlama yapılmamaktadır" dedi.

Konunun bilimsel yöntemlere dayalı hazırlanan bir raporun haberleştirilmesi olduğunu belirten Avcı "Bir üniversite çalışması ile raporlaştırılmış bir bilgiyi yok etmemiz bizden istenemez ve gazetecilik görevimiz özgürce yapabilmemiz de anayasal güvence altında olmalı, kurumlar da buna saygı göstermelidir" dedi.