Basın İlan Kurumu, Fahrettin Altun'un Cumhuriyet gazetesinin haberine ilişkin başvurusunu reddetti, ifade özgürlüğü vurgusu yaptı

İletişim Başkanı Altun, Kuzguncuk’ta kiraladığı arazide yaptırdığı şömine ve çardağın yıkılmasına ilişkin Cumhuriyet'in konuya ilişkin bir başka haberini de şikâyet etti. Daha önce Cumhuriyet gazetesini toplam 81 gün ilan kesme cezası veren Basın İlan Kurumu, bu kez “haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırları içinde” dedi.

Cumhuriyet, “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberiyle Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasını kamuoyuna duyurmuştu. Basın İlan Kurumu’nun (BİK) Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, vakıf arazisine kurulan çardak ve şöminenin yıkılmasını haberleştiren Cumhuriyet’e toplam 81 gün resmi ilan kesme cezası vermişti.

Altun bu haberin ardından yapılan ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın Cumhuriyet’in yaptığı haberler nedeniyle hedefte olduğunu belirten açıklamalarına yer verildiği “Cumhuriyet hedefte” başlıklı haberini de şikâyet etmiş, gazetemize resmi ilan cezası verilmesini istemişti.

Şikâyeti görüşen BİK Genel Müdürlüğü haberin haber verme ve ifade özgürlüğü içinde kaldığını ifade ederek gazeteye bir yaptırım uygulanmasını yerinde görmedi.

Müdürlük karar gerekçesinde “Yapılan değerlendirmede ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın eleştiri yönü ağır basan bir üslupla dile getirdiği yukarıda belirtilen açıklamalarına yer veren gazetenin, bu açıklamalar gerçeğe uygun olduğundan, şikâyetçi hakkında haksız isnatlarda bulunmadığından, şikâyetçiyi Boğaz bölgesinde izin, ruhsat almadan kaçak inşaat yaptığı konusunda sorumlu hatta ‘suçlu’ olarak ilan etmediğinden, basının yukarıda açıklanan haber verme ve ifade özgürlüğünün sınırları içinde kalarak Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1. maddesi ile aynı maddenin (c), (h) ve (ı) bentlerini ihlal etmediği kanaatine varılmıştır” ifadelerini kullandı.