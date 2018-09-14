Basın İlan Kurumu: Bin gazete günde 400 ton kağıt tüketiyor

İSTANBUL, (DHA) - BASIN İlan Kurumu\'ndan (BİK) verilerine göre, bin 111 gazetenin baskı işlemleri için tahmini olarak günlük 400 ton civarında kağıt tüketiliyor.

Basın İlan Kurumu (BİK) döviz kurlarının yükselmesine bağlı olarak kağıt maliyetlerinin artmasına ilişkin DHA\'ya açıklama yaptı. Gazetelerin baskısında kullanılan ve kağıt piyasasında ‘3. Hamur’ kağıt olarak nitelendirilen bobin/rulo kağıdın yurt içi üretiminin bulunmadığının tamamının yurt dışından ithal edildiğini belirten BİK, \"Gazete kağıdına dair son dönemlerde yaşanılan sorunlarla alakalı olarak kurumumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde, kayıtlarımızdaki bilgi ve belgeler ışığında, resmi ilan yayınıyla alakalı 1.111 gazetenin baskı işlemleri için tahmini olarak günlük 400 ton civarında kağıt tüketiminin söz konusu olabileceği bilgisine ulaşılmıştır\" dedi.

BİK 20 EYLÜL\'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Dövize kurlarındaki yükseliş sonrasında kağıt maliyetlerinin önemli oranda arttığı söylenen açıklamada, \"Son dönemde harici kaynaklarca ülke ekonomimiz üzerindeki spekülatif girişimler sonucu dövizdeki önceden öngörülmeyen hareketlilik, yazılı basının tamamını dışarıdan dövize endeksli temin etmekte oldukları üretim sarf malzemelerinin başında yer alan kağıt maliyetlerinin önemli oranda artmasına sebep olmuştur. Mevcut bu tablo karşısında Kurumumuz Yönetim Kurulu 7 Eylül Cuma günü yapmış olduğu mutat toplantısında, özellikle resmi ilan yayınıyla alakalı yerel gazetelerin içinde bulundukları ekonomik sıkıntılara çözüm üretmek için, Kurumumuz Genel Kurulu\'na 20 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantı çağrısında bulunmuştur\" denildi.

RESMİ İLANLARIN FARKLI BİR MECRADA YAYINI SÖZ KONUSU DEĞİL

Gazetelerin kapanıp dijitale geçtiklerinde resmi ilan verilmediğinin ifade edildiği açıklamada, şöyle söylendi:

\"Teknolojik gelişmeler paralelinde, kurumumuz Genel Kurulu\'nun daha önce mevzuatımızda yapılan düzenlemelerle resmi ilanların gazetelerin kağıt basılı sayılarıyla eş zamanlı bir şekilde aynı gazetelerin kendilerine ait internet haber sitelerinde duyurulması zorunluluğu getirilmiş ve ayrıca, kurumumuz aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmi ilanlar benzer şekilde eş zamanlı olarak dijital ortamda kurumumuza ait ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Mevcut yöntemin dışında resmi ilanların farklı bir mecrada yayını söz konusu değildir.\"

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