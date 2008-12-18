Basın: Gökçek üslubuyla puan kaybetti

Gökçek sıkışınca tartışmayı sabote etti

Gazeteci Uğur Dündar'ın yönettiği CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışmayı değerlendiren gazeteler, agresif üslubu ve tavırları nedeniyle Gökçek'in puan kaybettiğini yazdı.Kamuoyunun büyük merakla beklediği CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında, Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde yapılan canlı tartışma ilgiyle izlendi. Tartışma, TV'lerin yanı sıra gazetelerde de büyük yer aldı. Gazeteler tartışmayı şöyle değerlendirdi:Yeni Şafak gazetesi, tartışmayı birinci sayfadan görmemeyi tercih etti. İç sayfada verilen haberde tartışmada Gökçek'in ağır bastığı ve Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kanıtlayamadığı ileri sürüldü.Vakit gazetesi, tartışmanın açık galibi olarak Gökçek'i ilan etti. 'Kılıçdaroğlu nakavt' diye başlık atan gazete, tartışmayı şöyle yorumladı: "Gökçek, Uğur Dündar'ın taraflı tutumuna rağmen, Kılıçdaroğlu'nu belgeler ve sorularıyla bunalttı. Kılıçdaroğlu'nu nakavt eden Gökçek, Dündar'ın da karizmasını çizdi."Star gazetesi, 'Sayaç Gökçek'e yazdı' şeklinde attığı başlıkla, Kılıçdaroğlu'nun tartışmada kaybeden taraf olduğunu ima ederken, oturumu yöneten Dündar'ı da Gökçek aleyhine taraflı davranmakla suçladı.Zaman gazetesi de, Kılıçdaroğlu'nnu iddialarını kanıtlayamadığını ileri sürdü. Gazete, Gökçek'in ise gergin üslubuyla dikkat çektiğini yazdı.Sabah gazetesi, tartışmayı 'Düello sayaca takıldı' başlığıyla ve taraf tutmadan verdi. Açıkoturumun son dönemlerin en gergin tartışmasına sahne olduğunu belirten gazete, "Karşılıklı suçlamalar ve rakamların havada uçuştuğu oturumda, sık sık konu dışına çıkılması tecrübeli televizyoncu Dündar'ı bile kızdırdı" diye yazdı.Milliyet gazetesi haberi, 'Gökçek tartıştırmadı' başlığıyla verdi. Tartışmanın fiyaskoyla sonuçlandığını ileri süren gazete, Gökçek'in yayın süresince, Kılıçdaroğlu ve Dündar'ı konuşturmadığını, sürekli bağırıp, farklı iddialar ortaya atarak tartışmanın merkezi olan doğalgaz konusunu dağıttığını yazdı.Vatan gazetesi de 'Gerilim filmi gibi' başlığıyla verdiği haberde, Gökçek'in agresif tavırlarına dikkat çekti. Tartışmanın kavgayla geçtiğini belirten gazete, Gökçek'i susturamayan Dündar'ın zor nalar yaşadığını kaydetti.Radikal gazetesi, tartışmada, sayaç düellosu yaşandığını, Kılıçdaroğlu'nun sakinliğine karşın Gökçek'in çok tepkili konuştuğunu yazdı.Akşam gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefini de yaraladığını belirterek, 'Kazanan yok kaybeden Gökçek' başlığı attı. Kılıçdaroğlu'nun sakin tavrıyla puan topladığını vurgulayan gazete, rakibini konuşturmama taktiği uygulayan Gökçek'in ise tepki çektiğini ileri sürdü. Haberde, Gökçek'in bazı iddiaları yanıtlayamadığı ve üslubu nedeniyle çileden çıkan Dündar tarafından defalarca uyarıldığını da yer aldı.Cumhuriyet gazetesi, tartışmayı 'Gökçek yanıt veremedi' başlığıyla değerlendirdi. Gazete, Kılıçdaroğlu'nun 'Dünyanın en pahalı sayacı Ankara'da' iddiası karşısında Gökçek'in terlediğini, zor anlar yaşadığını ve konuyu değiştirmeye çalıştığını, konuları saptırdığını belirtti.Hürriyet gazetesi de Kılıçdaroğlu'nun sakin tavrıyla puan topladığını, Gökçek'in ise üslubuyla Dündar'a bile pes dedirttiğini ve puan kaybettiğini yazdı. Kılıçdaroğlu'nun doğalgazla ilgili iddiaları karşısında Gökçek'in agresifleştiğini ve tartışmayı ağız kavgası düzeyine çekmeye çalıştığını belirten gazete, Dündar'ın bile çileden çıktığını ve bir daha Gökçek'in olduğu açık oturumu yönetmeme kararı aldığını yazdı.Posta gazetesi de Gökçek'in kendini savunamadığını yazdı.