Basın Ergenekon'a giremeyebilir

“Ergenekon” davasının 27 Ekim pazartesi yapılacak olan duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıkların bir arada yargılanacak olmaları dolayısıyla yoğunluk yaşanabileceği için 6 haber ajansı muhabirinin, duruşmayı daha önceden izledikleri iç salona alınmayabileceği belirtildi.Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, “Ergenekon” soruşturmasının ardından haklarında dava açılan 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına 27 Ekim pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren devam edilecek.Dünkü oturumda, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yeniden bir arada yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, davanın 40 tutuksuz sanığını da duruşmaya çağırdı.Tutuklu ve tutuksuz sanıkların gelmesi sebebiyle, duruşmanın görüldüğü iç salonda, mahkeme heyeti, savcılar, sanıklar, avukatlar, izleyiciler ve 6 haber ajansından birer muhabirin yer alması sonucu yoğunluk oluşabileceği belirtildi.Mahkeme heyetinin, bu nedenle daha önceden duruşmayı bu salondan takip etmelerine izin verilen haber ajansı muhabirlerini de bu bölüme almayabileceği kaydedildi.İç salona girip giremeyeceklerine duruşma günü salonda yaşanacak durumun ardından karar verilecek olan 6 haber ajanssının muhabiri, söz konusu salona alınmamaları halinde, duruşmayı bu salonun bitişiğinde yer alan ve duruşma salonundan sayılan dış salondan takip edebilecek.Önceden olduğu gibi diğer gazetecilerin de bulunacağı bu salonda, görüntü ve ses özelliği bulunan LCD ekran ile kurulan ses düzeni sayesinde, duruşma canlı olarak izlenebiliyor.Davanın bundan sonraki oturumlarının da her gün yapılması bekleniyor.