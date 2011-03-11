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Yaşam

BASIN ENFORMASYONA YENİ WEB SAYFASI ANKARA (A.A)

11 Mart 2011 13:50

-BASIN ENFORMASYONA YENİ WEB SAYFASI ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün (BYEGM) web sayfası yenilendi. BYGEM'den yapılan yazılı açıklamada, ''Teknolojik altyapısını yenileyen Genel Müdürlük, yapılan çalışmaları daha hızlı, etkin ve kolay bir şekilde kamuoyuna duyurmak ve kullanıcılarının ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla web sitesi tasarımında bir dizi değişiklikler yaptı'' ifadelerine yer verildi. Web sayfasının ''Yeni ve zengin bir içerikle çağımız internet teknolojilerine uygun olarak hazırlandığı'' kaydedilen açıklamada, ''Web sayfası; kurumun ihtiyaçları, teknolojinin sağladığı imkanlar ve kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda oluşturuldu'' denildi. Yenilenen web sayfasında, ''Dış Basında Türkiye, Yerel Basında Manşetler, Türk Basınından Manşetler'' gibi başlıkları yer alıyor. Böylece site kullanıcıları iç ve dış basında yer alan birçok habere aynı gün ulaşabilecek. Yeni yüzüyle hizmete giren BYGEM'nin web sayfasına, www.byegm.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

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