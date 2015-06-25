Basın açıklamasına katıldığı için açığa alınan öğretmen göreve iade edildi

Eskişehir'de gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılmasını isteyen grup arasında bulunup basın açıklamasına katıldığı için açığa alınan ve göreve dönmek için kurduğu çadırda imza kampanyası ve ardından da süresiz açlık grevi başlatan İngilizce öğretmeni Hatice Yüksel, göreve iade edildi.

Hatice Yüksel, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından Nisan ayında düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılması talebiyle Emniyet Müdürlüğü'nün önünde oturma eylemi yapınca arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Ertesi gün sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılan Hatice Yüksel, 8 Nisan'da görevinden uzaklaştırıldı.

Göreve iade edilmek için bin 685 imza topladı

Görevden uzaklaştrıldıktan sonra direnişe başlayan Hatice öğretmen, 2 hafta içerisinde bin 685 imza topladı. İmzalar 8 Mayıs'ta Valiliğe teslim edildi. Ancak Valiliğin "göreve iade" edilmesine ilişkin adım atmaması üzerine Hatice Yüksel açlık grevine başladı. Açığa alındıktan sonra başlattığı direnişin 30. gününde olan ve son 10 gündür açlık grevinde geçiren Hatice Yüksel'in direnişi başarıyla sonuçlandı.

30 günlük direnişin ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valiliği'nin geri adım atmasını sağlayan Yüksel'e gönderilen "göreve iade" mektubunda " en kısa sürede Beylikova İlçesi Atatürk Ortaokulu'ndaki görevine başlamanız gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.