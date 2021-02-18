Basın açıklaması yapan sağlıkçılara sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı

İzmir'de yaptıkları bir basın açıklamasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle sağlık çalışanlarına ceza yazıldığı iddia edildi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Kanunlar bizim için mi işliyor? Onların işine geldiğinde kanun var, işine gelmediğinde kanundan muaflar” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Bacaksız, “İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bir tepki vardı. Biz de oraya açıklama yapmaya gitmiştik. Bana sosyal mesafeden ceza vermişler. Balçova Kaymakamlığı da bu cezayı işleme koymuş” dedi.

Konuyla ilgili kendisine savunma hakkı verilmediğini söyleyen Bacaksız, “Cezanın hukuki altyapısı sağlıklı işletilmemiş. Bu ceza verilirken benim savunmama başvurulmadan, kamera kayıtları gibi unsurlara bakılarak bir ceza verilmiş. Yine ‘ben yaptım oldu’ mantığı var. Buna İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz ettik ve cezayı yargıya taşıdık. Şimdi sonucunu bekliyoruz” dedi.

İktidarın çelişkili uygulamalarına dikkat çeken Bacaksız, “Yasalar herkese eşit uygulanmalıdır. Kim olduğunuz fark etmez. Bizleri böyle yapay sorunlarla uğraştırıyorlar. Biz bir basın açıklaması yapacaksak arkadaşlarımızın pandemi tedbirlerine uymasına çok dikkat ediyoruz. Bu konuda en hassas bizken kendileri tıklım tıklım” ifadelerini kullandı.

AKP kongrelerindeki kalabalıkları anımsatan Bacaksız, “Kendi parti mitinglerini yapıyorlar. Esnaf kan ağlıyor ama kendilerine her şey serbest. Böyle bir hukuk devleti olur mu? Başkalarına karşı bir beklenti içine girdiklerinde ‘kanuna göre’ diyorlar ama kendileri hiçbirine uymuyorlar. Kanunlar bizim için mi işliyor? Onların işine geldiğinde kanun var, işine gelmediğinde kanundan muaflar” diye konuştu.