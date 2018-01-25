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'Başımın belası oldun' diyerek bacağından vurdu

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ayhan Kırdudu'nun (41) yanına yaklaşıp, "Başımın belası oldun" ddedikten sonra tabanca ile ateş etti

25 Ocak 2018 17:14

Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ayhan Kırdudu\'nun (41) yanına yaklaşıp, \"Başımın belası oldun\" ddedikten sonra tabanca ile ateş etti. Bacağından yaralanan Kırdudu tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Derince Denizciler Caddesi\'nde meydana geldi. Bir süredir sokaklarda yaşayan Ayhan Kırdudu, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi \"Başımın belası oldun\" dedikten sonra tabancayla 2 el ateş etti. Ayhan Kırdudu, sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Ateş eden kişi koşarak uzaklaştı. Olayı görenler hemen polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ayhan Kırdudu\'ya ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Kırdudu tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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