Basılmadan sansürlenen Kılıçdaroğlu kitabı matbaadan çıktı

Gazeteci Makbule Cengiz’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmeleri nehir söyleşi formatında kaleme aldığı ‘Umut Hep Var’ kitabı, matbaa sansürünü aştı.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kitabın gelecek hafta raflardaki yerini alacağı belirtilerek, "Engelleyemezler... Biz sözümüzü tutarız... “Umut Hep Var” önümüzdeki hafta okurlarıyla buluşuyor” ifadelerine yer verildi.